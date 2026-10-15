Banca Mediolanum, a fine ottobre scade la promo sul conto deposito al 4%

C'è tempo fino al 30 ottobre per approfittare della promozione di Banca Mediolanum sul conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per sei mesi, fino a 500.000 euro. Entro questa data, infatti, occorre sottoscrivere il conto corrente online SelfyConto, a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30.

I passaggi successivi prevedono la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, con un importo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 euro, e l'accredito dello stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito. Il tasso del 4% è fisso e garantito per tutti i sei mesi del deposito.

Nell'eventualità si abbia la necessità di ritirare i soldi depositati prima della fine dei sei mesi, Banca Mediolanum riconosce ugualmente gli interessi maturati fino a quel momento. Si tratta di una delle principali differenze con le promozioni analoghe di altre banche, che invece non prevedono il riconoscimento degli interessi.

Per quanto riguarda invece il conto online, SelfyConto può essere aperto direttamente online tramite la pagina dedicata all'offerta. Si presenta come un conto a canone zero per i primi dodici mesi, in seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Diversi i servizi gratuiti inclusi in SelfyConto, a partire dall'invio dei bonifici SEPA istantanei e ordinari, l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat da parte del servizio clienti di Banca Mediolanum. Al di là di questo, poi, è possibile ottenere anche una consulenza finanziaria da parte del cosiddetto Selfy Assistant.

Associata al conto corrente vi è la Mediolanum Card, la carta di debito di Banca Mediolanum appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Con quest'ultima è possibile prelevare denaro contante senza commissioni presso gli ATM italiani e dei Paesi Ue, indipendentemente dall'importo.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.