Baidu presenta Ernie 4.5 e X1: nuovi modelli AI per la concorrenza

Baidu, il gigante cinese del motore di ricerca, ha appena lanciato due nuove versioni del suo famoso modello di intelligenza artificiale (AI), Ernie. La prima, Ernie 4.5, rappresenta l'evoluzione del modello originario introdotto due anni fa, mentre la seconda, Ernie X1, è una novità nel campo del ragionamento, progettata per competere con altri leader del settore.

Secondo quanto riportato da Reuters, Baidu sostiene che Ernie X1 offre prestazioni comparabili a quelle del modello DeepSeek R1, ma a metà prezzo. Questo aspetto rende il nuovo modello particolarmente competitivo, puntando a un rapporto qualità-prezzo interessante.

D'altra parte, Ernie 4.5 si distingue per un'innovativa capacità di comprendere meme e satira, grazie al suo "alto EQ" (intelligenza emotiva), che lo rende più adatto a interazioni che richiedono una comprensione sfumata di contenuti umoristici e irriverenti. Entrambi i modelli sono multimodali, cioè in grado di elaborare una vasta gamma di formati: video, immagini, audio e testo, aumentando così la loro versatilità e applicabilità in vari contesti.

Un nuovo modello che promette diversi miglioramenti

Nonostante Baidu sia stata una delle prime aziende cinesi a lanciare un modello di AI in grado di competere con ChatGPT di OpenAI, la sua adozione su larga scala ha incontrato delle difficoltà. Nel frattempo, altre realtà, come DeepSeek, hanno creato grande fermento nel mercato statunitense, presentando modelli altrettanto potenti, ma a costi inferiori, attirando così l'interesse di aziende e investitori.

Questo scenario ha messo Baidu sotto pressione, costringendola a perfezionare costantemente la propria offerta per rimanere competitiva. Guardando al futuro, Baidu ha già in programma il lancio di Ernie 5, la prossima versione del suo modello di AI, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Questo nuovo modello promette miglioramenti multimodali ulteriori, cercando di consolidare la posizione di Baidu nel panorama globale dell'intelligenza artificiale. Con l'evoluzione dei suoi modelli, l'azienda mira a rispondere alla crescente concorrenza e a conquistare una fetta più ampia del mercato AI internazionale.