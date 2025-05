BAGEL: l'AI multimodale Open Source di ByteDance

BAGEL, il nuovo modello open source sviluppato da ByteDance, nasce per proporsi come una delle innovazioni più avanzate nell'ambito dell'intelligenza artificiale multimodale. Concepito con l'obiettivo di unificare la comprensione e la generazione di diversi tipi di contenuti, BAGEL modifica e migliora il modo in cui l'AI può gestire simultaneamente testo, immagini, video e dati prelevati dal web.

Caratteristiche di BAGEL

La sua architettura si basa su una struttura di tipo decoder-only. Questo significa che essa è stata ottimizzata attraverso la preformazione su trilioni di token provenienti da fonti estremamente eterogenee. Tale approccio permette a BAGEL di interpretare contenuti di natura differenti così come di cogliere le connessioni profonde tra differenti modalità comunicative.

Una delle funzionalità che rende BAGEL particolarmente interessante è la sua capacità di manipolare liberamente immagini e sequenze video. Immaginando ad esempio la continuazione di una scena o modificando dettagli visivi con una coerenza altamente realistica.

In scenari complessi, come per esempio la navigazione tridimensionale o l'interazione in ambienti virtuali, BAGEL riesce a fornire risposte e azioni che risultano naturali e pertinenti. Questo rende il modello un candidato ideale per applicazioni legate alla realtà aumentata e virtuale. Ma anche per l'assistenza nella creazione di contenuti digitali, dove è fondamentale integrare in modo fluido elementi testuali e visivi.

Elaborazione simultanea dei contenuti

Un ulteriore punto di forza del modello risiede nella formazione su dati interlacciati. Testi, immagini e video vengono infatti elaborati simultaneamente e ciò favorisce la nascita di capacità che superano le prestazioni di molti altri modelli open source attualmente disponibili. BAGEL si rivela quindi particolarmente efficace in task che richiedono una comprensione approfondita del contesto multimodale. Come la generazione di risposte basate su input misti o l'analisi di scene complesse.

Accessibile attraverso il sito ufficiale del progetto, BAGEL si presenta come uno strumento aperto a ricercatori, sviluppatori e aziende interessate a scoprire le potenzialità dell'intelligenza artificiale integrata. Codice e checkpoint sono disponibili liberamente per chiunque voglia testare una soluzione pensata per combattere la frammentazione dei modelli che oggi caratterizza il settore di riferimento.