Backup sicuri? Con pCloud lo spazio crittografato è tuo per sempre

I backup sono una pratica che, almeno per gli utenti comuni, viene troppo spesso sottovalutata.

Avere sempre a disposizione una copia dei propri file più preziosi è ormai un must: in caso di guasto tecnico o di malware, infatti, è possibile perdere documenti, e-mail, foto o video molto importanti.

Affidarsi a soluzioni come penne USB o simili, poi, non risolve il problema. Il rischio smarrimento o furto, infatti, è tutt'altro che remoto.

Scegliere una piattaforma cloud, magari facendo conto anche sulla protezione della crittografia, risulta ad oggi il modo migliore per avere dei backup sicuri sotto ogni punto di vista.

Affida i tuoi backup sicuri a pCloud: ecco cosa può offrirti

Esistono diversi provider che offrono un servizio di questo tipo ma, tra i tanti disponibili, pCloud rappresenta di sicuro una delle piattaforme più affermate.

Con crittografia 256-bit AES, infatti, offre ampie garanzie lato sicurezza. Come se non bastasse, proprio per evitare il peggio, ogni file viene copiato in 5 server diversi.

Ulteriori fattori come un grado extra di crittografia e la protezione TLS/SSL, rendono pCloud ideale anche per contesti più delicati, come quelli aziendali. La possibilità di sincronizzare i file su più dispositivi e il caricamento automatico delle fotografie, rappresenta un'ulteriore vantaggio di questa piattaforma.

A rendere poi pCloud ancora più interessante è anche la possibilità di affidarsi all'acquisto una tantum di uno spazio crittografato. Ciò significa che, con un unico pagamento, è possibile ottenere il cloud storage per sempre, senza ulteriori spese.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione, i piani di pCloud possono godere di considerevoli riduzioni di prezzo.

Il Custom Plan da 10 TB, per esempio, vanta uno sconto dell'80%. Questo, dunque, è disponibile per sempre a soli 1.190 euro.

