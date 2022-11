Backup Orario: perché è fondamentale per il tuo sito

Dotare un sito web di un ottimo piano hosting è una scelta fondamentale per assicurarti velocità, efficienza, sicurezza e una serie di servizi aggiuntivi che ti permettono di ricevere una copertura completa. Tra questi è indispensabile disporre di un sistema di backup orario che ti metta al riparo da eventuali imprevisti, dandoti sempre la possibilità di ripristinare lo stato del tuo portale in caso di errori.

Il backup orario è un servizio offerto da Serverplan, realtà italiana attiva in questo settore da 20 anni, che si presenta perfetto per i progetti web che dispongono di contenuti aggiornati di continuo: attivandolo adesso hai la certezza di avere sempre una copia oraria dei tuoi dati immediatamente disponibile per il ripristino.

Backup orario di Serverplan: perché è importante e come funziona

Il backup orario di Serverplan è stato progettato per permetterti di avere sempre una o più copie senza interruzioni di servizio. Il servizio viene eseguito a livello di blocco in modo da avere una serie di vantaggi che includono la diminuzione dell'attività disco in sede di salvataggio, velocità di esecuzione e copie a cadenze orarie.

Perché si tratta del sistema più affidabile per la preservazione del tuo progetto web? Perché è basato su R1Soft e ti fornisce un pannello di controllo semplificato pensato per gestire al meglio i tuoi dati, anche in modo selettivo. Con il sistema Bare-Metal, inoltre, riduci in maniera importante i tempi di attesa per backup e ripristino rispetto ad altre tipologie di sistemi.

Le copie di backup vengono poi salvate su storage differenti dai server di produzione che sono ubicati in una zona diversa del datacenter, la scelta più avanzata del mercato che garantisce le migliori performance possibili in termini di stabilità, sicurezza e velocità.

