Back to school intelligente: il risparmio è Ricondizionato

Con la riapertura delle scuole e con la stagione lavorativa già avviata, è solitamente molto alta la ricerca di nuove postazioni pc da attivare in questo periodo dell'anno. Nuove sale computer da allestire, nuove sale riunioni da organizzare, nuovi uffici da sistemare, ma soprattutto un'atmosfera da "back to school" da assecondare. Studenti, docenti e aule informatiche sono famelici di nuove macchine con cui dare nuova vita alle proprie attività e settembre è il mese dove la domanda cresce e l'offerta si rende in molti casi non soddisfacente in termini di costi. In ognuno di questi casi il problema principale, infatti, è solitamente il budget.

Per spendere meno ed avere a disposizione macchine corrispondenti alle proprie necessità, spesso e volentieri non bisogna cedere ai compromessi sulla qualità e sulle specifiche: è sufficiente (e ben più conveniente sotto ogni punto di vista) scegliere prodotti ricondizionati che, a fronte di un precedente ciclo di vita ridotto a causa di dismissioni o altri motivi contingenti, tornano sul mercato a prezzo ridotto, ma con ancora molto potenziale da poter esprimere.

Uno smartphone per sostituire quello andato distrutto? Un pc per avviare dei ragazzini sulla strada del digitale? Una postazione Windows completa da mettere a disposizione di una scuola o una biblioteca? L'opzione del ricondizionato è la risposta ideale in molte circostanze, purché si sia in grado di scegliere con consapevolezza affidandosi ad una distribuzione affidabile.

Mac o PC? Costo o performance? Di fronte ad una vetrina tanto ampia, la scelta può essere ottimale e ben calibrata, avendo la certezza di costi bassi e affidabilità certificata. Esattamente quel che serve avere in tempo di back-to-school, insomma.

Scegliere Ricondizionato.it

Ricondizionato.it, piattaforma che raccoglie i migliori distributori di prodotti ricondizionati in Italia, ha molto da offrire in tal senso con una vetrina ricca di centinaia di modelli di notebook e PC di ogni tipo e marca. Scegliere un prodotto ricondizionato, infatti, è un'opzione densa di significato tanto per aziende che perseguono un approccio "green" con i propri device, sia per professionisti che cercano performance a basso costo, fino ad arrivare alle famiglie che cercano di mettere in piedi una postazione affidabile senza dover dare eccessivamente fondo ai risparmi di casa.

Quando si sceglie un prodotto ricondizionato non si sta semplicemente scegliendo nel calderone indistinto dell'usato. I prodotti ricondizionati, infatti, sono controllati a fondo, ripuliti, sanificati, riparati nelle parti eventualmente danneggiate, rigenerati nelle parti usurate e quindi nuovamente pronti ad esprimersi ad alti livelli. Questo processo garantisce all'acquirente di poter mettere mano a prodotti di assoluto valore, di costo ridotto e di piena affidabilità: ogni prodotto distribuito da Ricondizionato.it, infatti, ha una garanzia di un anno in dotazione, il che mette ogni acquirente al sicuro da qualsivoglia imprevisto.

Workstation e laptop, server e tablet, stampanti e display interattivi: la gamma di prodotti entro cui scegliere è molto ampia, motivo per il quale è importante cercare il prodotto desiderato prima di rivolgersi ai listini dei prodotti di ultima uscita. Spesso e volentieri è possibile far proprio un device di grande qualità ancora nel pieno della propria capacità, accedendovi a prezzo ridotto ed avendone in cambio una piena e completa efficienza. Una scelta etica (poiché abbatte l'e-waste in favore del riuso) ed intelligente, insomma, che si rivela virtuosa in ogni senso purché basata su offerte trasparenti e distributori referenziati.

I vantaggi del ricondizionato

Economico, ecologico, garantito: la promessa di Ricondizionato.it è altisonante, ma corrisponde appieno al tipo di prodotti reimmessi sul mercato. A fare la differenza è la trasparenza: ogni prodotto in vetrina è stato antecedentemente verificato da venditori certificati, i quali descrivono compiutamente il prodotto per descriverne le caratteristiche. Un'apposita etichetta descrive i "gradi di qualità" dei prodotti, affinché l'acquirente sappia con certezza cosa sta per scegliere:

Come nuovo (pari al nuovo sia a livello tecnico che estetico);

(pari al nuovo sia a livello tecnico che estetico); Ottimo (pari al nuovo a livello tecnico, può presentare lievi segni d'usura a livello estetico);

(pari al nuovo a livello tecnico, può presentare lievi segni d'usura a livello estetico); Buono (pari al nuovo a livello tecnico, può presentare evidenti segni d'usura a livello estetico)

Il processo di ricondizionamento parte da una verifica completa del terminale, tanto nei suoi aspetti estetici, quanto in quelli funzionali. In primis vengono verificate le performance, ivi comprese (nel caso degli smartphone e dei laptop) quelle delle batterie: al di sotto dell'80% della capacità, tale componente viene sostituita.

Che sia un pc o uno smartphone, un monitor o un televisore, la scelta deve essere adeguatamente trasparente ed informata: ecco perché Ricondizionato.it rappresenta una sicurezza ulteriore, in quanto marchio di tutela che controlla i venditori prima ancora dei prodotti in distribuzione. Quando c'è l'affidabilità, ecco che il prodotto ricondizionato diventa opportunità prima e grande affare poi.

In termini di risparmio, le potenzialità sono eclatanti: fino al 40% di risparmio significa prezzi potenzialmente quasi dimezzati, a fronte di terminali consegnati sempre e comunque in piena efficienza.

Le virtù della sostenibilità

Ma il risparmio non è l'unico grande vettore che porta la scelta verso i ricondizionati. Un aspetto sempre più importante è quello legato alla sostenibilità di un mercato che troppo rapidamente manda tra i rifiuti dei prodotti che sono in realtà ancora pienamente funzionanti e funzionali ad un utilizzo professionale. Meccanismi viziosi di mercato, infatti, tendono a suggerire nuovi prodotti in sostituzione di generazioni precedenti ancora pienamente valide: scegliere dispositivi ricondizionati significa fare del bene tanto al proprio portafoglio, quanto all'impatto ambientale del mondo dell'elettronica.

Scegliere ricondizionato significa ridurre l'e-waste e sfruttare al meglio prodotti disponibili a basso costo e privi di qualsivoglia compromesso in termini di qualità. Una scelta conveniente, ma soprattutto etica: non è questo un aspetto che possa ormai essere derubricato, poiché le scelte di ognuno si ribaltano direttamente sull'impatto ambientale complessivo della nostra società.

Back to school intelligente

Affidarsi al ricondizionato in tempo di back-to-school è, insomma, una scelta intelligente poiché consente di accedere, a parità di budget, a dispositivi potenzialmente migliori. Device in ottimo stato ed in piena funzionalità stanno attendendo una seconda occasione dopo essere stati messi da parte per motivi solitamente legati a semplici riorganizzazioni di uffici e postazioni: Ricondizionato.it interviene in questo contesto per tentare di ottimizzare l'incontro tra domanda ed offerta, favorendo il giusto match per dare ai prodotti una seconda vita ed agli acquirenti una piena soddisfazione.

In collaborazione con Ricondizionato.it