Back to school: la promozione imperdibile della VPN Surfshark

Con l'arrivo di settembre e il ritorno a scuola, l'utilizzo di dispositivi elettronici è destinato a salire vertiginosamente.

Che si tratti di smartphone, laptop o computer desktop dunque, i rischi a livello informatico sono destinati a crescere. Che si tratti di malware, adware e spyware, i dati presenti sui dispositivi sono a forte rischio ed è importante trovare strumenti in grado di proteggerli.

In questo senso, vista la tenacia di hacker e criminali informatici, al classico antivirus si deve affiancare anche uno strumento più raffinato come una VPN.

Per chi sta cercando un provider che si occupa di questi servizi, va considerata l'attuale promozione a cui è sottoposta Surfshark, una delle Virtual Private Network più diffuse e apprezzate.

Surfshark, la promozione imperdibile per l'inizio dell'anno scolastico

Quando si parla di VPN, si fa riferimento a una tecnologia avanzata. Questa si avvale della tecnologia per proteggere i dati in entrata e in uscita, rendendo di fatto anonima e sicura la navigazione online.

Inoltre, in questo modo, è possibile offuscare il proprio indirizzo IP e ottenerne uno straniero, aggirando dunque anche eventuali limiti legati alla geolocalizzazione.

In questo settore Surfshark rappresenta uno dei principali provider per utenti e qualità del servizio.

La VPN in questione, tra le altre cose, offre app e software per funzionare regolarmente su svariati dispositivi come computer Windows, Mac o Linux ma anche su piattaforme mobile, come smartphone Android o iPhone.

Il tutto contando che, con un singolo account, è possibile collegare un numero infinito di dispositivi. La presenza di un Ad-blocker integrato, può essere molto utile agli utenti per rendere più fluida la navigazione eliminando la pubblicità invasiva.

Lato costi poi va considerato che, grazie allo sconto dell'83% è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark spendendo appena 2,21 euro al mese oltre ad ottenere 3 mesi gratuiti di servizio in più.

