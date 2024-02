BABY MONITOR: sicurezza per il tuo piccolo a soli 39€ con sensore di temperatura!

Quando nasce un bimbo, è fondamentale prendersi cura del suo benessere a 360°. Per questo ti viene in aiuto il Baby Monitor con visione notturna e sensore di temperatura a soli 39,99€ grazie all'offerta a tempo che trovi su Amazon!

Questo sconto del 16% non durerà a lungo, e questo prezzo è davvero eccezionale considerando di che prodotto si tratta: infatti non si limita a mostrarti il tuo bimbo mentre dorme, ma ti avverte dei suoi movimenti, puoi parlargli attraverso la comunicazione bidirezionale e tanto altro ancora.

Baby Monitor con 8 Ninne Nanne e 5 sveglie

Il Baby Monitor OBVHNUA è davvero un portento: la sua telecamera da 2,8 pollici e risoluzione da 720P ti mostra in tempo reale il tuo bambino mentre riposa, e ti avverte dei suoi risvegli e pianti per darti la possibilità di correre subito da lui e consolarlo. Con il Baby Monitor potrai accorgerti anche se il piccolo ha episodi di tosse o se si risveglia cercando la tua presenza. Non preoccuparti se la stanza è buia: la visione notturna integrata di alta qualità ti fornirà sempre un'immagine precisa e dettagliata.

Dispone anche di una funzione di zoom 10x che consente di mettere a fuoco più dettagli in qualsiasi momento. Quando lo schermo è spento, il baby monitor continua a monitorare il bambino in background, risparmiando energia. La modalità VOX prevede 3 livelli di sensibilità: alto, medio e basso. Più alto è il livello VOX impostato, più sensibile è il baby monitor al rilevamento dei suoni. La funzione di ninna nanna incorporata è un dolce bonus! Non è necessario andare innumerevoli volte nella cameretta per cullare il bambino: accendi la ninna nanna dal dispositivo!

Non perdere questa occasione unica e acquista il Baby Monitor a soli 39,99€ grazie allo sconto del 16% che trovi su Amazon per poco tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.