Babbel a prezzo da outlet: 50% di sconto sul piano di 12 mesi

Per chi ha il desiderio la necessità di imparare una nuova lingua in queste settimane o nei prossimi mesi segnaliamo l'attuale offerta di Babbel, una delle migliori piattaforme per l'apprendimento di una lingua straniera online. Grazie alla promozione in corso, è possibile sottoscrivere il piano di 12 mesi a metà prezzo, vale a dire a 7,99 euro al mese.

La spesa complessiva è pari a 95,88 euro invece di 191,88 euro, per effetto del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Nella promo è coinvolto anche l'abbonamento di 6 mesi, ora disponibile al prezzo scontato di 11,99 euro al mese per un importo totale di 71,94 euro invece di 95,94 euro. Restano invece invariati i prezzi degli altri piani di abbonamento: quello a vita costa 299,99 euro mentre il piano da 3 mesi è disponibile a 15,99 euro al mese per un totale di 47,97 euro.

Perché Babbel funziona

Il 92% degli utenti della piattaforma ha migliorato il proprio livello di competenza in appena due mesi, su una base di 15 milioni di abbonamenti attivi. Sono numeri importanti, che certificano l'affidabilità di Babbel nell'imparare una lingua straniera secondo quelli che sono i propri tempi, le proprie necessità e soprattutto il livello di conoscenza iniziale della lingua stessa.

Babbel offre a tutti gli effetti un'esperienza di studio personalizzata grazie all'aiuto di materiali didattici scelti in base a interessi, stili di vita e livello di preparazione di ciascun utente. Lezione dopo lezione si riceveranno inoltre utili suggerimenti in tempo reale, così da affinare i risultati raggiunti e progredire in modo lineare.

Più che di metodo Babbel è preferibile parlare di approccio didattico completo, finalizzato da una parte a migliorare la propria pronuncia tramite il riconoscimento vocale, dall'altra a esercitare la conversazione attraverso dialoghi interattivi.

L'ultima iniziativa di Babbel, grazie alla quale è possibile risparmiare il 50% sul prezzo dell'abbonamento singolo di dodici mesi, è valida per un periodo di tempo limitato. Nell'eventualità poi il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso entro venti giorni dalla data di acquisto del piano.

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