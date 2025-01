Azzera il canone del conto corrente e ottieni il 4% annuo lordo sulle somme vincolate

Selfyconto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, è uno dei più interessanti sia per la sua dimensione smart che per la capacità di proporre strumenti e soluzioni utili. L’ultima promozione consente di azzerare il canone della gestione del conto, avere diverse operazioni bancarie completamente gratuite e, ancora, ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Apri Selfyconto per guadagnare e risparmiare.

Come azzerare il canone di Selfyconto

Per azzerare il canone del conto corrente fino al 31/12/2027 è sufficiente accreditare lo stipendio o prevedere spese mensili di almeno 500€. Oltre a non pagare il canone della tenuta del conto, accreditando lo stipendio si ottengono i bonifici SEPA ordinari e istantanei completamente gratuiti. Gratuiti sono anche i prelievi presso tutti gli ATM in Europa e per il primo anno il canone della carta di debito fisica (che poi passa a 10€ all’anno). Una carta di debito operativa sul circuito Mastercard che può essere attivata immediatamente in formato digitale e che include la polizza Nexi Multirischi con la protezione sugli acquisti effettuati in tutto il mondo.

Dopo aver aperto Selfyconto e accreditato lo stipendio mensile è possibile vincolare qualsiasi importo (anche solo 100€) e ottenere un rendimento del 4% annuo lordo. Con un’ulteriore particolarità molto interessante e vantaggiosa. Queste somme possono essere svincolate in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Per aprire il conto corrente online Selfyconto è sufficiente accedere alla pagina dedicata e avere a disposizione un documento di identità, lo smartphone, l’accesso alla casella di posta elettronica, lo SPID, la webcam o l’home banking dell’attuale conto per effettuare il bonifico come metodo di identificazione. Un’operazione facile e veloce effettuabile anche da mobile dall’app sul proprio smartphone.

