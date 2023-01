Azure OpenAI Service per tutti con ChatGPT

Microsoft ha rilasciato Azure OpenAI Service rendendolo disponibile per tutti dopo il superamento della fase di sperimentazione. Si tratta di una piattaforma pensata per le aziende, a partire dalle software house, che avranno così la possibilità di utilizzare modelli avanzati di Intelligenza Artificiale nelle proprie applicazioni.

L'AI-as-a-Service di Azure

L'AI-as-a-Service di Azure OpenAI include diverse soluzioni basate sull'apprendimento automatico, come per esempio GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) in versione 3.5, Codex e DALL•E 2. In questo modo si avranno a disposizione tutti gli strumenti più popolari tra quelli dedicati alla comprensione del linguaggio naturale, alla generazione automatica del codice e alla conversione di testi in immagini che il Machine Learning possa offrire attualmente.

Non mancherà naturalmente la possibilità di accedere a ChatGPT. Il chatbot sviluppato dalla stessa OpenAI, e finanziato in buona parte dalla Casa di Redmond, che ha conquistato un'immensa popolarità a breve distanza dal lancio sotto forma di prototipo grazie alla sua capacità di produrre contenuti su qualsiasi argomento in risposta a query testuali espresse in linguaggio naturale.

A tal proposito Microsoft anticipa che si tratterà di una versione fine-tuned di GPT-3.5. Pensata quindi per restituire risultati ancora più precisi e in tempi molto più rapidi rispetto agli standard attuali.

AI solo per i progetti approvati da Microsoft

Azure OpenAI Service venne lanciato per la prima volta nel novembre del 2021. Nel frattempo è stato utilizzato per animare diversi progetti della Microsoft tra cui anche GitHub Copilot, la piattaforma per l'auto-completamento del codice offerta dal noto servizio di code hosting, Microsoft Designer e Power BI.

Per quanto riguarda invece l'uso dei servizi da parte delle aziende di terze parti, il gruppo capitanato da Satya Nadella si è posto l'obbiettivo di incoraggiare un utilizzo responsabile dei modelli generativi.

Sono stati quindi implementati dei filtri mirati a bloccare i contenuti violenti, disturbanti o in grado di incitare all'odio. Sarà inoltre necessario comunicare le caratteristiche del proprio progetto prima di impiegare Azure OpenAI Service nel suo sviluppo.

Eventuali violazioni o abusi dovranno essere immediatamente sanati, nel caso in cui dovessero ripetersi Microsoft si riserva il diritto di impedire l'accesso alla piattaforma.