Azioni pianificate di Gemini: Google avvia il rollout di questa nuova funzione

La nuova funzionalità delle “Azioni pianificate”, introdotta da Google Gemini, rappresenta un passo significativo verso l’automazione personale su dispositivi Android ed è attualmente in fase di rollout. Disponibile esclusivamente per gli abbonati AI Pro e AI Ultra, questa innovazione permette agli utenti di programmare attività ricorrenti basate su orari, date o persino posizioni geografiche. Si tratta di un cambiamento importante che mira a semplificare la gestione delle attività quotidiane sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

La funzionalità è stata lanciata nella versione 16.23 Beta dell’app e consente di configurare azioni automatizzate tramite comandi testuali intuitivi. Ad esempio, è possibile impostare l’invio automatico di aggiornamenti meteo al mattino o creare promemoria per eventi specifici. Una volta configurata, l’azione viene confermata dall’assistente, che offre anche la possibilità di metterla in pausa tramite un apposito pulsante.

Un’interfaccia dedicata per il controllo delle automazioni

Per migliorare l’esperienza utente, Google ha introdotto una sezione specifica nel menu del profilo dedicata alla gestione delle automazioni. Questa dashboard consente di visualizzare tutte le azioni pianificate attive, con un limite massimo di 10 automazioni contemporaneamente. Gli utenti possono accedere a informazioni dettagliate su tempistiche e frequenza di esecuzione, nonché mettere in pausa o eliminare le azioni direttamente dalla dashboard. Inoltre, il sistema supporta le automazioni basate sulla posizione, sfruttando la geolocalizzazione del dispositivo per attivare specifiche azioni.

Applicazioni pratiche consigliate

Google ha suggerito diversi casi d’uso per sfruttare al meglio le potenzialità delle Azioni pianificate:

ricevere briefing mattutini con l’agenda del giorno, impegni e liste di cose da fare.

Ottenere consigli sull’abbigliamento in base alle previsioni meteo.

Ricevere aggiornamenti settimanali su eventi locali e notizie personalizzate.

Scoprire nuovi locali e ristoranti da visitare nel fine settimana.

Ricevere spunti creativi periodici per blog o progetti personali.

Accessibilità e requisiti

Attualmente, le Azioni pianificate sono disponibili solo per gli utenti con abbonamenti AI Pro o AI Ultra. Gli utenti che non visualizzano immediatamente la funzionalità possono provare a forzare la chiusura dell’app dalle impostazioni del dispositivo, assicurandosi di utilizzare la versione Beta 16.23.