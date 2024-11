Axerve: SmartPOS Easy senza canone e con commissioni all’1%

Axerve lancia SmartPos Easy, il POS innovativo che elimina il canone mensile e applica una commissione ridotta all’1%. Chi attiva il dispositivo entro il 29 novembre 2024 avrà diritto anche a un cashback del 50% sulle commissioni, con un rimborso mensile. Per averlo basta andare sul sito di Axerve e attivare il conto direttamente online.

SmartPos Easy di Axerve: la nuova soluzione per pagamenti senza pensieri

Axerve, il leader italiano nei pagamenti digitali e in-store, ha presentato SmartPos Easy, un'offerta pensata per ridurre i costi degli esercenti. Con questa proposta, non ci sono canoni fissi, e le transazioni sono soggette a una commissione vantaggiosa dell’1%. Inoltre, aderendo entro la fine di novembre, è possibile ottenere il cashback del 50% sulle commissioni pagate, garantendo un ulteriore risparmio.

Un aspetto distintivo dell’offerta Axerve è l’accessibilità del POS Android PAX A920 Pro, con connettività Wi-Fi e SIM 4G integrata, acquistabile con un investimento una tantum di 100 euro. Il dispositivo include una stampante termica integrata, ideale per emettere scontrini in modo pratico e completo. SmartPos Easy supporta pagamenti dai principali circuiti internazionali e dai wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, rendendo la gestione dei pagamenti rapida e senza complicazioni.

Fino al 29 novembre 2024, attivando SmartPos Easy di Axerve, è possibile beneficiare del cashback sulle commissioni: il 50% delle spese viene rimborsato ogni mese tramite bonifico, in collaborazione con Fabrick. Questa iniziativa consente di ridurre significativamente i costi delle transazioni digitali, offrendo un’opzione conveniente e avanzata per le attività commerciali.

Per maggiori dettagli e per attivare l'offerta, visitare il sito di Axerve.

