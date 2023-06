Axerve rivoluziona i pagamenti elettronici con POS Easy: ecco come

Axerve, leader nel settore delle soluzioni di pagamento innovative, ha introdotto sul mercato un'offerta senza precedenti per le imprese desiderose di semplificare i loro pagamenti: POS Easy. Questa soluzione smart e conveniente si distingue per la sua flessibilità, l'assenza di canoni mensili e una commissione all'1% sulle transazioni.

Dimenticati di aprire un conto corrente dedicato per utilizzare il terminale POS Easy: con un costo di soli 100 euro, una tantum, avrai a disposizione un sistema di pagamento all'avanguardia, pronto per semplificare le tue transazioni commerciali. Ecco un vantaggio che poche altre offerte sul mercato possono vantare.

Tutto ciò che c'è da sapere su POS Easy prima di acquistarlo

Uno degli aspetti più convincenti di POS Easy è l'eliminazione completa dei canoni mensili. Mentre molti servizi di pagamento richiedono pagamenti ricorrenti per l'utilizzo del loro terminale POS, Axerve ha deciso di abbandonare del tutto questa pratica. Ciò significa che le imprese possono risparmiare considerevolmente sulle spese, soprattutto se hanno un volume di transazioni moderato o in crescita. Senza canoni mensili che gravano sul bilancio aziendale, è possibile allocare le risorse finanziarie verso altre priorità e investimenti.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Axerve offre anche una commissione altamente competitiva del solo 1% sulle transazioni. Questo tasso di commissione è notevolmente inferiore rispetto a molte altre soluzioni disponibili sul mercato, consentendo alle imprese di ottenere un significativo risparmio finanziario nel lungo termine. E non sarà nemmeno necessario aprire un nuovo conto, poiché il transato viene accreditato su uno già esistente a tua scelta.

Non solo è conveniente dal punto di vista economico, ma POS Easy è anche estremamente facile da utilizzare. Grazie al suo display touchscreen a colori e al sistema Android integrato, il terminale offre un'interfaccia intuitiva che semplifica la gestione delle transazioni e delle operazioni quotidiane.

POS Easy di Axerve rappresenta un'opportunità unica per i commercianti che desiderano semplificare i loro pagamenti senza dover aprire un conto corrente dedicato o affrontare canoni mensili esorbitanti. Con un costo di soli 100 euro e una commissione all'1% sulle transazioni, questa soluzione smart e conveniente è la scelta ideale per le imprese moderne. Richiedi subito POS Easy in pochissimi passi. Una volta approvata la richiesta, il terminale verrà consegnato direttamente al tuo indirizzo, pronto per essere utilizzato.

