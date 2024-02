Axerve POS Easy ti regala il 50% di cashback sulle commissioni, FAI CRESCERE IL TUO BUISNESS

Axerve è una società italiana specializzata nei servizi di pagamento e soluzioni digitali per il mondo del commercio elettronico e dei pagamenti online e fino al 30 maggio 2024 è disponibile una clamorosa offerta che ti permetterà di far crescere il tuo buisness: Axerve POS Easy ti regala il 50% di cashback sulle commissioni, per ogni dettaglio relativo a questa proposta clicca qui.

50% di cashback sulle commissioni: Axerve fa crescere il tuo buisness

L'offerta POS Easy a commissioni di Axerve rappresenta un'opportunità vantaggiosa per i commercianti che desiderano ottimizzare le loro transazioni di pagamento. Con un'offerta promozionale valida fino al 30 maggio 2024, gli utenti possono beneficiare di commissioni fisse all'1% e ottenere un cashback del 50% proprio sulle stesse commissioni attraverso il programma dedicato offerto da Axerve.

Questo cashback rappresenta un incentivo significativo per i commercianti, consentendo loro di risparmiare sulle spese di transazione e aumentare il proprio margine di profitto. Inoltre, l'attivazione del servizio è agevolata da una imposta di bollo di soli 16€, rendendo l'offerta ancora più conveniente.

Un aspetto distintivo di questa offerta è la possibilità di richiedere il terminale POS Android PAX A920 Pro, caratterizzato da un design moderno ed elegante. Le sue dimensioni compatte e il peso leggero di 390 grammi lo rendono pratico da utilizzare in qualsiasi ambiente commerciale. Dotato di connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), questo terminale offre la massima flessibilità e libertà di movimento al commerciante.

Tra i vantaggi inclusi nella promozione di POS Easy, vi è l'accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con traffico dati incluso per garantire una connettività affidabile, l'assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e l'assenza di vincoli di permanenza, offrendo così una soluzione completa e conveniente per la gestione delle attività commerciali.

Con Axerve, dunque, è possibile ottimizzare le proprie transazioni di pagamento andando ad ottenere il 50% di cashback sulle commissioni. Un'offerta da non perdere!

