Axerve POS Easy: scopri come funziona la promo a commissioni

Axerve POS Easy offre diverse soluzioni per adattarsi alle esigenze commerciali, tra cui il servizio di POS Easy a Commissioni, che risulta particolarmente vantaggioso per molti commercianti grazie alla sua struttura di costi flessibile.

POS Easy a Commissioni: i dettagli

Il servizio POS Easy a Commissioni prevede l'applicazione di una commissione dell'1% sulle operazioni effettuate, senza la presenza di un canone mensile fisso. Questo si rivela conveniente per coloro che hanno un volume di transazioni variabile e desiderano mantenere bassi i costi fissi. La commissione dell'1% viene applicata sulle operazioni effettuate e non vengono addebitati costi aggiuntivi per il canone mensile, il che rende questa opzione altamente scalabile a seconda del volume di vendite.

In aggiunta, è incluso un terminale POS di ultima generazione, adatto a soddisfare le esigenze di un'ampia varietà di attività commerciali. Questa caratteristica rende l'offerta ancora più allettante per i commercianti che cercano un sistema di pagamento flessibile e moderno.

Un ulteriore vantaggio dell'offerta POS Easy a Commissioni è la promozione che permette ai nuovi clienti di Axerve di beneficiare di un cashback pari al 50% delle commissioni pagate sulle transazioni. Questo rappresenta un notevole risparmio e un incentivo aggiuntivo per scegliere questa soluzione.

La richiesta del POS Easy a Commissioni può essere effettuata direttamente online attraverso il sito di Axerve. Il processo è semplice e intuitivo, permettendo agli esercenti di iniziare rapidamente ad accettare pagamenti nel loro punto vendita.

La soluzione POS Easy a Commissioni di Axerve si pone come una scelta interessante per le attività commerciali che cercano una soluzione flessibile e conveniente per l'accettazione dei pagamenti. Con il vantaggio di una commissione bassa e l'assenza di canone mensile, rappresenta un'ottima opzione per chi ha fluttuazioni nel volume delle vendite. Inoltre, la promozione attiva offre un ulteriore vantaggio economico da non sottovalutare.

