Axerve POS Easy a commissioni: canone 0 e rimborso sotto i 10 €

Quando si apre una nuova attività (o se ne possiede già una) è necessario avere un POS funzionale e facile da usare. Ma uno dei problemi principali quando si accettano pagamenti con il POS è il costo delle commissioni su ogni transazione. Fortunatamente esistono dei servizi, come Axerve che permettono di risparmiare (anche di molto) sui costi.

Con la nuova offerta POS Easy a commissioni, è infatti possibile ottenere un POS a canone zero e con commissioni all’1%. Inoltre, la promozione prevede anche il rimborso totale delle commissioni sulle microtransazioni (ovvero con importo inferiore a 10 euro) fino alla fine dell’anno. Il “cashback” ottenuto, verrà quindi rimborsato a partire da gennaio 2024 sul conto indicato dall’utente. Affrettati perché l’offerta non è eterna e scade il 30 novembre 2023.

POS Easy a commissioni di Axerve: i servizi inclusi

L’offerta POS Easy a commissioni di Axerve include diversi servizi. Il primo tra questi riguarda i pagamenti sui principali circuiti nazionali e internazionali (Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat), nonché con i wallet più utilizzati al mondo (Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay). Inoltre, l’accredito sul conto corrente viene effettuato il giorno lavorativo successivo a quello dell’incasso. Con il POS ti verrà inoltre fornita una SIM multioperatore con traffico dati incluso, che si collega in automatico all’operatore con la migliore copertura della tua zona (4G). Grazie alla Dashboard online su myStore potrai avere sempre il pieno controllo di tutto in ogni momento. Il POS di Axerve stamperà inoltre uno scontrino su carta termica in doppia copia (per cliente ed esercente). I clienti POS Easy possono infine richiedere il credito d’imposta del 30% e risparmiare ulteriormente sulle commissioni.

Axerve offre dispositivi di ultima generazione (Smart POS PAX A920 Pro), un servizio di assistenza tecnica gratuita, nessun costo di chiamata, traffico dati incluso, nessun vincolo di permanenza e zero costi di recesso. Vuoi risparmiare sui costi della tua attività? Allora non perdere l’offerta POS Easy a commissioni di Axerve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.