Axerve: il POS per pagamenti digitali senza pensieri

Oggi efficienza e convenienza sono un binomio fondamentale per il successo di una piccola impresa o per un libero professionista. Per questo il POS Easy di Axerve, si presenta come una soluzione di pagamento che agevola il modo in cui vengono gestiti i pagamenti elettronici. Questo dispositivo non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma offre anche un controllo dei costi senza precedenti. Ecco qualche informazione in più.

Perché affidarsi a Axerve

Per le piccole imprese, ogni centesimo conta. Il POS Easy di Axerve elimina le preoccupazioni relative alle commissioni nascoste, offrendo un canone mensile fisso e trasparente. Questo significa che gli imprenditori possono dedicarsi a ciò che sanno fare meglio - far crescere la loro attività - senza preoccuparsi di costi imprevisti. La prevedibilità delle spese diventa così un vantaggio strategico. A livello tecnologico, il sistema di Axerve è all'avanguardia e pronto per il commercio moderno. Questo POS è dotato di connettività 4G/Wi-Fi, garantendo operazioni rapide e sicure ovunque vi troviate. Questa tecnologia non solo rende le transazioni più efficienti, ma migliora anche l'esperienza complessiva del cliente, utile soprattutto per i liberi professionisti che fanno interventi a domicilio.

L'usabilità del POS Easy è intuitiva e semplice. Grazie alla dashboard myStore si possono monitorare le transazioni, gestire i pagamenti e visualizzare le fatture con pochi clic. Questa facilità d'uso significa che potete dedicare più tempo a ciò che conta davvero: i vostri clienti e la vostra attività. Per quanto riguarda i costi una delle soluzioni più apprezzate è la Smart, quella con il canone mensile fisso senza commissioni sulle transazioni. Nel dettaglio:

17 € + iva/mese per incassi fino a 10.000 € all'anno

per incassi fino a 10.000 € all'anno 22 € + iva/mese per incassi fino a 30.000 € all'anno

E la cosa ancora più conveniente è che nel canone mensile è compreso il noleggio del POS. I vantaggi non finiscono qui. Infatti il POS Easy è conforme al bonus fiscale del 30%, offrendo un ulteriore risparmio. Questo non solo riduce i costi operativi, ma dimostra anche l'impegno di Axerve nel supportare le imprese attraverso soluzioni fiscali vantaggiose.

Con queste caratteristiche, il POS Easy di Axerve diventa un partner affidabile per piccole imprese, artigiani e liberi professionisti. Per dare il via alla richiesta basta cliccare qui e seguire le istruzioni. Sulla base dei vostri incassi scegliete la soluzione migliore e iniziate a vivere i pagamenti digitali in un modo completamente nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.