AWS lancia la European Sovereign Cloud: sovranità digitale e sicurezza al centro del nuovo cloud europeo

AWS (Amazon Web Services) ha annunciato il lancio della European Sovereign Cloud, una nuova infrastruttura cloud autonoma che sarà operativa entro la fine del 2025. Questo progetto segna un passo decisivo verso la tutela della sovranità digitale europea, offrendo un controllo senza precedenti sui dati sensibili e garantendo la conformità alle normative dell’UE. La guida della piattaforma sarà affidata a Kathrin Renz, attuale vicepresidente di AWS Industries, che diventerà amministratrice delegata di questa iniziativa strategica.

Come opererà?

La European Sovereign Cloud rappresenta un'importante novità per il panorama digitale europeo. Separata fisicamente e logicamente dalle altre regioni di AWS, opererà esclusivamente all’interno dei confini dell’UE. Questo approccio garantirà un controllo completo sui dati sensibili, rispondendo alle esigenze di sicurezza e conformità delle aziende e delle istituzioni europee. La struttura organizzativa comprenderà una società madre e tre filiali con sede in Germania, sottolineando l’impegno di AWS verso una governance locale.

La centralità del Security Operations Center

Un elemento chiave del progetto sarà il Security Operations Center (SOC), che opererà esclusivamente in Europa. Questo centro sarà guidato da un responsabile della sicurezza con cittadinanza UE e fornirà supporto specializzato sia ai clienti che ai regolatori. La collaborazione con il German Federal Office for Information Security (BSI) ha portato alla creazione di un Sovereign Requirements Framework (SRF), che definisce standard rigorosi in termini di controlli tecnici, legali e operativi. Le certificazioni, tra cui ISO/IEC 27001:2013, SOC 1/2/3 e BSI C5, saranno regolarmente verificate da auditor indipendenti, garantendo la massima trasparenza e affidabilità.

L'infrastruttura cloud dal punto di vista tecnico

Dal punto di vista tecnico, l'infrastruttura cloud è progettata per garantire resilienza e autonomia. Grazie a multiple zone di disponibilità indipendenti, la piattaforma sarà in grado di operare anche in caso di interruzioni della connettività con altre regioni di AWS. Per assicurare un accesso sicuro, AWS implementerà una rete dedicata con punti di presenza forniti da operatori europei. Inoltre, sarà istituita una nuova autorità di certificazione europea per la gestione dei certificati SSL/TLS, rafforzando ulteriormente la sicurezza dei dati.

I vantaggi per i clienti

I clienti della European Sovereign Cloud potranno beneficiare di una gamma completa di servizi, tra cui strumenti avanzati per l’intelligenza artificiale come Amazon Bedrock e Amazon SageMaker. Questi strumenti consentiranno alle organizzazioni di innovare nel rispetto delle normative sulla sovranità digitale. La piattaforma offrirà anche funzionalità di gestione dei costi, fatturazione in euro e un’interfaccia console localizzata, rispondendo alle esigenze specifiche del mercato europeo.

L'investimento di AWS

L’investimento di AWS nella regione del Brandeburgo in Germania, pari a 7,8 miliardi di euro, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa. Questo impegno finanziario non solo promuove l’innovazione tecnologica, ma contribuisce anche alla trasformazione digitale dell’UE. La European Sovereign Cloud si pone come una soluzione all’avanguardia, capace di coniugare progresso tecnologico e conformità normativa, offrendo alle aziende europee un’alternativa sicura e sovrana per la gestione dei propri dati.