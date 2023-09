Avvitatore con valigetta, 2 batterie e 14 accessori a SOLI 50€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione per avere un attrezzo davvero indispensabile a un prezzo molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l'avvitatore ‎KUZUPRO a soli 50,37 euro, invece che 79,96 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque grazie a questo ribasso del 10% più un ulteriore sconto del 30% avrai un risparmio totale di circa 30 euro. Davvero niente male soprattutto perché questo attrezzo è davvero di ottima qualità. È leggero e maneggevole e all'interno della valigetta troverai tutto l'occorrente per svolgere tantissimi lavori.

Avvitatore a batteria con tantissimi accessori a prezzo sgretolato

La prima cosa da sapere è che questo attrezzo è in grado di svolgere tre funzioni. Puoi usarlo per avvitare e svitare, per forare muri, legno e ferro ed è dotato anche della funzione di percussione. In pratica potrai farci di tutto. Per impostare queste funzioni devi semplicemente ruotare la ghiera posta vicino al mandrino.

Le 2 batterie incluse da 2000 mAh ti consentono di lavorare per tantissimo tempo. Mentre ne usi una l'altra la puoi mettere in carica e così non ti fermi mai. Ha un mandrino autoserrante che ti permette di cambiare rapidamente le punte ed è dotato di una luce a LED perfetta nei punti più bui. Inoltre in confezione, oltre alle due batterie, troverai diverse punte, un albero flessibile e la clip per agganciarlo alla cintura.

Non perdere questa occasione perché è davvero unica. Quindi prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo avvitatore ‎KUZUPRO a soli 50,37 euro, invece che 79,96 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.