Avvitatore a batteria Bosch: OFFERTA del weekend da URLO (39€)

Avvita e svita in un attimo con questo avvitatore a batteria firmato Bosch che oggi puoi mettere nel tuo carrello a soli 39,99 euro, invece che 51,25 euro.

Grazie a questo sconto del 22% ti porti a casa questo attrezzo utilissimo al prezzo più basso di sempre. È perfetto per il fai da te dato il suo design leggero e compatto. È semplice da utilizzare e in confezione troverai diversi accessori che lo rendono veramente versatile. A una cifra così bassa lo vorranno tutti e quindi devi essere rapidissimo.

Bosch: avvitatore super versatile a prezzo bassissimo

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo avvitatore è il suo design compatto. È stato pensato e progettato per poter fare tantissimi lavori in casa. Puoi avvitare e svitare le viti del computer, montare le mensole o immobili. È talmente piccolo che lo puoi mettere in tasca.

A dispetto delle sue dimensioni però è molto potente e quindi avvita e svita velocemente. E ha una super batteria al litio da 2.0 Ah in grado di durare a lungo. Inoltre in confezione troverai una testa ad angolo IXO per quei lavori in cui è difficile accedere con un dispositivo classico. Nonché 10 punte per cacciavite e un cavo micro USB per ricaricare l'avvitatore.

Davvero una promozione coi fiocchi ma proprio per questo motivo durerà poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo avvitatore a batteria Bosch a soli 39,99 euro, invece che 51,25 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

