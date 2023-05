AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: su Amazon ripetitore SCONTATO del 28%!

AVM e Fritz! sono nomi che da anni riecheggeranno nella vostra testa e sui vostri portali, quando si parla di connessione. Sono molti infatti i prodotti dell'azienda che sono entrati nelle nostre case, o che siamo abituati a vedere in giro, tra posti di lavoro o luoghi pubblici, e ovviamente anche in casa, se conoscete chi ne fa utilizzo. Prodotti utili e di qualità, e se ci mettiamo poi che negli ultimi anni il Wi-Fi è diventato una realtà indispensabile per la vita moderna - tra smartphone, smart TV e così via - avremo un quadro completo della sua importanza. Oggi in offerta su Amazon c'è un'occasione, che risponde al nome di AVM FRITZ!Repeater 1200 AX.

Se siete interessati a questo prodotto, sappiate infatti che da oggi su Amazon il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è in offerta a solo 68,99€, con il 28% di sconto sul prezzo di listino.

Ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: connessi in tutta la casa

Si tratta di un prodotto che supporta il Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica, e anche la selezione automatica intelligente della banda: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps).

Inoltre il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 AX possiede il supporto canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

