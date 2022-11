AVM FRITZ!Box 7510 International con WiFi 6 a meno di 80 euro su Amazon

Con il FRITZ!Box 7510, AVM introduce un modello base per le connessioni DSL che supporta il nuovo standard Wi-Fi 6 WLAN. Grazie al supervectoring, il FRITZ!Box 7510 consente velocità di connessione fino a 300 Mbps. Acquistalo ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 119,99€.

Il nuovo Wi-Fi 6 migliora enormemente la banda a lungo raggio da 2,4 GHz, consentendo al FRITZ!Box 7510 di trasmettere dati fino a 600 Mbps. Il Wi-Fi 6 avvantaggia non solo i dispositivi WLAN come smartphone o notebook che già utilizzano il nuovo standard, ma anche molti altri prodotti che trasmettono in una precedente generazione WLAN.

Tuttavia, il FRITZ!Box 7510 non funziona nella rete a 5 GHz o 6 GHz. Il produttore utilizza solo la gamma a 2,4 GHz, motivo per cui la velocità massima è di soli 600 MBit/s nonostante lo standard ax. Almeno c'è una porta LAN con velocità Gigabit. C'è anche una porta USB 2.0, ad es. per stampanti o storage (NAS).

Un utilizzo più efficiente dei canali WLAN consente di integrare contemporaneamente ancora più dispositivi nella rete domestica tramite Wi-Fi 6. WLAN Mesh è incluso anche con il 7510, in modo da poter espandere senza problemi la rete WLAN domestica. Tutti i FRITZ!Repeater, come il nuovo FRITZ!Repeater 1200 AX, e i modelli FRITZ!Powerline WLAN sono compatibili con il nuovo FRITZ!Box.

È integrato anche un sistema telefonico completo (All-IP) con connessione analogica e base DECT. Il modem include la telefonia HD crittografata, le segreterie telefoniche e la funzione PBX con supporto per un massimo di 20 numeri di telefono. Oltre ai telefoni cordless, è possibile integrare nella rete anche dispositivi per la casa intelligente come i prodotti FRITZ!DECT tramite la base DECT.

Inoltre, vengono offerte tutte le funzioni dell'interfaccia FRITZ!OS. Questi includono, ad esempio, il controllo genitori, l'accesso ospite WLAN, il server multimediale, il firewall, gli aggiornamenti automatici e molto altro. Con prestazioni elevate in connessione e nella rete domestica, il FRITZ!Box funziona in modo molto efficiente dal punto di vista energetico con soli 6 watt in standby. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

