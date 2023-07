Avira Internet Security: la protezione 3 in 1 per il PC

Avira Internet Security, attualmente in offerta a 26,95€ per il primo anno, è un ottima soluzione per la protezione di un singolo PC o notebook dalle ultime minacce informatiche. Oltre all'antivirus e a diverse funzionalità di sicurezza, offre infatti anche un password manager e un'estensione browser per la protezione della navigazione online.

Avira è un antivirus pluripremiato grazie alla sua esperienza trentennale nel settore, ed tra i primi per quanto riguarda prestazioni e fruibilità.

Avira Internet Security: cosa offre

Il pacchetto di Avira Internet Security è innanzitutto dotato di un potente anti-malware, in grado di rilevare i virus e i ransomware più pericolosi. Diversi fondi vengono persi a causa di questi attacchi informatici, che con l'Antivirus Pro incluso è possibile evitare e bloccare. È in grado di fermare tutti i tentativi di impossessamento dei vostri dati, nonché proteggere file, documenti e foto, riconoscendo anche mutazioni dei virus ancora sconosciute.

A ciò si aggiunge anche un gestore password, con cui è possibile mettere al sicuro tutte le credenziali, in un unico posto, generandone di nuove più robuste e complesse. È inoltre possibile eseguire l'accesso automatico ai vostri account, sincronizzare le credenziali e i dettagli degli account con i dispositivi collegati e avere accesso alla cassaforte con un'unica password principale.

Avira protegge anche la navigazione con l'estensione browser compatibile con Chrome, Firefox e Opera. Questa blocca fastidiosi annunci pubblicitari, che spesso sono anche malevoli, impedendo alle reti pubblicitarie di tracciarvi tramite i cookie. Previene inoltre l'accesso a milioni di siti web categorizzati come malevoli o infetti.

Una sezione dell'antivirus dedicata agli aggiornamenti mantiene in automatico aggiornati tutti i software e i driver di sistema, riconoscendo fino a 150 programmi. Oltre a identificare e installare gli aggiornamenti con un clic, è anche in grado di correggere gli errori e i problemi di sicurezza e ottimizzare le prestazioni dell'hardware.

