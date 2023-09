Avira Antivirus in PROMO col 43% di sconto: approfitta subito

Coloro che sono alla ricerca di un antivirus affidabile, sicuro e a costi contenuti possono fare affidamento su Avira.

Tale antivirus, il quale è notoriamente il più odiato dai cybercriminali, è attualmente in promozione nella sua versione Prime, con uno sconto incredibile.

Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo, poiché il risparmio è considerevole, pari quasi alla metà del prezzo originario.

Attualmente, Avira Prime è disponibile al prezzo di 5 Euro al mese, invece di 8,75 Euro, con uno sconto totale del 43%. Si tratta di una promozione senza precedenti.

Avira, infatti, è un prodotto che gode di una lunga storia di successo sul mercato, grazie alla sua affidabilità e alla soddisfazione degli utenti.

Abbonati ORA ad Avira a prezzo scontato

PROMO Avira Prime: ecco cosa è incluso nell'offerta

Avira Prime è un pacchetto completo che comprende un antivirus pluripremiato, una VPN illimitata, oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium e avvisi in tempo reale per le violazioni dei dati. In caso di insoddisfazione, è possibile richiedere il rimborso entro 60 giorni.

Questo servizio tutto in uno offre un accesso illimitato a tutti i prodotti premium, garantendo protezione, privacy e prestazioni di alto livello in modo conveniente e duraturo.

L'antivirus può usato fino a un massimo di cinque dispositivi su tutte le piattaforme, compresi PC, Mac, Android, iOS e browser web.

Questa soluzione unica è in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza e protezione. I dati personali sono garantiti al sicuro, poiché Avira non ha accesso ad essi grazie alla crittografia di livello industriale che impedisce qualsiasi tentativo di accesso.

L'impiego risulta estremamente semplice. Tramite un singolo clic, Avira Prime procede alla scansione dell'intero sistema al fine di individuare malware, password deboli, applicazioni obsolete e reti vulnerabili, coniugando, pertanto, la potenza di una decina di applicazioni in un'unica interfaccia di facile utilizzo.

