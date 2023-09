Avira Antivirus: approfitta della promo al 43% per proteggere il tuo PC

Chi sta cercando un antivirus sicuro, affidabile e a costi bassissimi può affidarsi ad Avira. L'antivirus più odiato dai cybercriminali, nella sua versione Prime, è, infatti, in promozione con sconto incredibile. Una occasione da non perdere, perché il risparmio è molto consistente, quasi la metà.

Avira Prime costa attualmente 5 Euro al mese al posto di 8,75 Euro, per uno sconto totale del 43%. Si tratta di una promozione unica nel suo genere e che senz'altro è bene non lasciarsi sfuggire. Avira, infatti, è un prodotto che non a caso è sul mercato da tantissimi anni e che da sempre ha incontrato il favore degli utenti.

Nel prossimo paragrafo andiamo a dare un'occhiata a cosa offre questa promozione.

Avira Prime con maxi sconto: ecco cosa include l'offerta

Avira prime include l'antivirus pluripremiato con vpn illimitata, oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium, avvisi di violazioni dei dati in tempo reale. Nel caso il prodotto non incontrasse le tue esigenze, puoi richiedere tranquillamente il rimborso entro 60 giorni.

Il servizio tutto in uno è particolarmente conveniente: ti dà accesso illimitato a tutti i prodotti premium, offrendoti così protezione, privacy e prestazioni di livello superiore e garantite per sempre.

L'antivirus può essere collegato fino a 5 dispositivi su tutte le piattaforme, inclusi PC, Mac, Android, iOS e browser web. Un'unica soluzione per soddisfare tutti i tuoi bisogni di sicurezza e protezione.

I dati personali sono al sicuro. Avira, infatti, non ne ha accesso alcuno: grazie alla sua crittografia di livello industriale è, difatti, impossibile riuscirci.

L'utilizzo è semplicissimo. Basta un solo clic e Avira Prime esegue la scansione dell'intero sistema per ricercare malware, password deboli, app obsolete e reti vulnerabili, riunendo così la potenza di una decina di app in un'unica interfaccia facile da usare.

