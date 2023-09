AVG Ultimate: un antivirus efficace in sconto del 35%

Se cercate un antivirus con cui proteggere i dispositivi di lavoro o quelli casalinghi, AVG Ultimate è un buon piano per cui optare. È installabile su un massimo di 10 PC, portatili, smartphone o tablet e include numerose funzionalità che aiutano a tutelarsi dalla minacce informatiche più recenti.

Grazie allo sconto del 35%, il prezzo del pacchetto scende a 79,99€, anziché 122,99€.

AVG Ultimate: il pacchetto antivirale nel dettaglio

Oltre all'antivirus, AVG Ultimate comprende alcuni utili strumenti per la sicurezza e per l'ottimizzazione del PC, come una VPN integrata, un anti tracker e la funzionalità "TuneUp" per migliorare le prestazioni del PC.

L'efficacia dell'antivirus fornito da AVG consente di effettuare le operazioni di tutti i giorni, come acquisti, movimenti e operazioni bancarie e altro, in maniera totalmente sicura. Il codice sempre aggiornato fornisce un livello di sicurezza specializzata verso virus, ransomware, malware e tentativi di intrusione non autorizzati.

La VPN di AVG Ultimate fornisce un potente metodo di criptazione per rendere la vostra navigazione sicura e anonima. Grazie alla cifratura a 256-bit, la navigazione è anonima anche sulle reti WiFi pubbliche. Con la protezione per i pagamenti, i vostri acquisti sono sempre al sicuro e i dati finanziari vengono criptati durante le operazioni.

Lo strumento "TuneUp" permette di ottimizzare anche le prestazioni di sistema, eliminando i file sull'unità di archiviazione principale e i programmi necessari dal menù di avvio. Tutte le funzionalità fornite consentono di ottenere un incremento della funzionalità del 30%, velocizzando l'avvio del 79%.

AVG Ultimante è dotato inoltre di profili specifici, come la modalità batteria che consente di aumentare l'autonomia in dispositivi come i portatili o i tablet, un blocco aggiuntivo per il dispositivo che permette di prevenire accessi non autorizzati e altro. Il centro di aggiornamento mantiene infine aggiornati i driver, migliorando le prestazioni di sistema e correggendo le vulnerabilità di sicurezza.

