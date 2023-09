AVG Ultimate: sconto del 60% sul pacchetto più completo

AVG Ultimate è il più completo pacchetto antivirale, attualmente in promozione, che include diversi strumenti per garantire la sicurezza online, oltre a un efficace software antivirus. Lo sconto attualmente valido permette di risparmiare il 60%, per acquistare il pacchetto a 49,20€, invece che a 122,99€.

La soluzione è ideale per proteggere i sistemi informatici professionali o casalinghi dalle più recenti minacce della rete.

AVG Ultimate: protezione totale scontata del 60%

Con AVG Ultimate proteggete fino a 10 dispositivi da virus, malware, attacchi informatici, accessi non autorizzati e altre attività malevole, rendendo sicure le operazioni quotidiane svolte su internet, come la navigazione, gli acquisti e le attività finanziarie con la vostra banca. Blinda il sistema in modo che siate al sicuro da ransomware, intrusioni non autorizzate e minacce simili.

Tra le funzionalità aggiuntive, include una VPN integrata che cifra i dati di navigazione con criptazione a 256 bit, garantendo un totale anonimato anche durante la connessione alle reti wifi pubbliche. Con la VPN potete anche accedere a siti e contenuti senza alcuna limitazione, nonché ottenere un prezzo vantaggioso su alcuni servizi, come i biglietti aerei. In AVG Ultimate trovate anche funzionalità per l'ottimizzazione e la pulizia del sistema, in modo da rendere il PC più reattivo nell'utilizzo giornaliero, in avvio e durante il caricamento del software.

Tra i dispositivi che AVG Ultimate può proteggere sono anche inclusi smartphone e tablet, con sistemi iOS e Android. Potete ottimizzarne ulteriormente l'uso attraverso dei profili pensati per l'ottimizzazione della durata della batteria e della sicurezza, con blocchi aggiuntivi per prevenire usi non autorizzati, protezione per i sistemi di pagamento, per gli acquisti e una sezione dove poter mantenere aggiornato il software.

Il rimborso è richiedibile entro 30 giorni dall'acquisto dell'antivirus.

