AVG Ultimate: risparmia il 35% e ottieni la miglior protezione

AVG Ultimate è un pacchetto antivirale efficace e completo, adesso in sconto del 35% sul prezzo finale, che in questo modo scende da 122,99€ a 79,99€ per il primo anno. Un'ottima occasione per proteggere diverse tipologie di dispositivi, tra PC Windows, Mac, Android e iOS.

L'offerta di AVG include anche diverse funzionalità aggiuntive, utili a migliorare ulteriormente la protezione in rete durante la navigazione.

AVG Ultimate: il pacchetto più completo a un prezzo scontato

AVG Ultimate include un antivirus efficace, per l'identificazione di malware, virus, accessi non autorizzati e altri attacchi. I livelli di sicurezza specializzata consentono di bloccare tutte queste minacce in tempo reale.

A ciò si aggiunge una VPN che rende private le informazioni di navigazione, grazie alla cifratura a 256 bit che protegge i dati in transito anche quando vi collegate alle reti WiFi pubbliche, garantendo totale anonimato e permettendo di accedere a qualsiasi sito senza alcun limite geografico.

Grazie agli strumenti aggiuntivi per l'ottimizzazione del sistema, sarete in grado di velocizzare le prestazioni del PC migliorando del 30% la produttività e del 79% la velocità di avvio. Include inoltre diversi profili specifici in grado di aumentare l'autonomia della batteria in dispositivi mobili, come i portatili, oppure prevenire accessi indesiderati con un blocco schermo aggiuntivo.

AV Ultimane integra un anti tracker, per impedire ai cookie aziendali di tracciare le vostre attività e abitudini. La protezione dei pagamenti assicura che tutti i vostri acquisti siano fatti in totale sicurezza, cifrando tutti i dati finanziari. Il centro per l'aggiornamento mantiene driver e software aggiornati, in modo da migliorare le prestazioni, correggendo vulnerabilità e possibili falle di sicurezza. La protezione si estende anche ai file importanti, grazie a una cifratura locale che li rende accessibili soltanto a voi.

Acquista ora il pacchetto per proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi che fanno parte degli ecosistemi Windows, MacOS, Android e iOS

