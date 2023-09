AVG Ultimate: l'antivirus più completo scontato del 60%

Il pacchetto AVG Ultimate è una soluzione antivirale completa che include diversi strumenti per la sicurezza, come una VPN, uno strumento di pulizia dei file e un anti-tracker. L'intero pacchetto è disponibile all'acquisto a un prezzo ridotto di 49,20€, anziché 122,99€, grazie allo sconto del 60%.

Può sicuramente essere una soluzione interessante per proteggere e ottimizzare i sistemi da lavoro dalle minacce della rete.

AVG Ultimante: cosa include

AVG Ultimante è un efficace antivirus in grado di proteggere da malware, virus, attacchi informatici e altre attività fraudolente di vario tipo tutte le attività che svolgete su internet, dalla semplice navigazione agli acquisti, o le operazioni bancarie. Garantisce la massima sicurezza contro ransomware, accessi non autorizzati ai dispositivi e attacchi di ogni tipo.

La VPN integrata consente di cifrare i dati della propria navigazione con una criptazione a 256 bit, in modo da renderla privata anche quando ci si connette alle reti wireless pubbliche. Ciò consente anche di navigare in totale anonimato, visitando qualsiasi sito senza alcuna restrizione geografica, potendo così guardare tutti i vostri film e video in streaming preferiti, o risparmiare sul costo di alcuni servizi, come i biglietti aerei.

AVG Ultimate include anche degli strumenti per la pulizia del PC, che consentono di incrementare le prestazioni, rendendo il sistema più reattivo in avvio e durante il caricamento delle applicazioni, grazie a diverse funzionalità di ottimizzazione e pulizia del sistema. L'antivirus può proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Dispone di diverse funzionalità, come profili di ottimizzazione specifici per ottimizzare anche la durata della batteria, oltre che le prestazioni, il blocco del dispositivo per prevenire l'accesso non autorizzato al dispositivo, una protezione specifica pensata per i sistemi di pagamento digitale, una sezione per mantenere aggiornato il software del computer e molto altro.

Acquistando il pacchetto, potrete usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.