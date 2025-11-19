AVG lancia gli sconti Black Friday: sicurezza digitale al 60% in meno

AVG, una delle aziende leader nel settore della cybersecurity, propone una nuova promozione dedicata ai suoi pacchetti di protezione digitale: Internet Security e Ultimate sono ora disponibili con uno sconto del 60% sulla licenza annuale, con garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni.

Entrambe le soluzioni funzionano su Windows, Mac, Android e IOS. Con prezzi che partono da 3,13€ al mese, è possibile accedere a sistemi di sicurezza completi a un costo più che dimezzato. Andiamo a scoprire più nel dettaglio il funzionamento di AVG.

AVG Internet Security e Ultimate: cosa includono

I due pacchetti in offerta fungono da barriera contro i principali rischi informatici e sono pensati sia per utenti privati sia per realtà professionali. AVG Internet Security offre un ecosistema di difesa progettato per impedire truffe online, accessi non autorizzati e l'azione delle minacce diffuse sul web. Il suo cuore è la tecnologia attiva basata sull'intelligenza artificiale, in grado di prevenire e bloccare virus, spyware, ransomware e altre tipologie di malware.

Il primo scudo è costituito dall'antivirus pluripremiato di AVG, che analizza in tempo reale attività sospette e potenziali infezioni. Grazie a questo software, i criminali informatici non riusciranno a reindirizzare le vittime verso pagine fraudolente con l'obiettivo di sottrarre dati sensibili, come password o informazioni bancarie.

A completare la protezione c'è un firewall avanzato, progettato per individuare comportamenti anomali all'interno del computer e segnalare subito eventuali intrusioni, così da mantenere al sicuro documenti e file archiviati.

Un'altra funzione chiave è la Protezione email, che intercetta e blocca allegati considerati rischiosi: ciò riduce drasticamente le possibilità di cadere vittime di campagne di phishing.

Con questi strumenti integrati, i software di sicurezza AVG puntano a garantire una navigazione più sicura e una difesa robusta contro le minacce digitali più insidiose. Per approfittare delle promozioni in corso vai sul sito di AVG.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.