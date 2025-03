AvatarOS realizzerà piattaforma AI di influencer virtuali

Qualche anno fa, sono nate diverse startup con un focus specifico sugli avatar digitali a causa di tutto il clamore del metaverso. Mentre quel clamore si è spento, l'intelligenza artificiale generativa ha dato nuova vita agli avatar poiché è più facile creare diverse identità virtuali. Le aziende stanno provando diversi casi d'uso per gli avatar, tra cui D-ID e Synthesia nello spazio aziendale, Zoom per le riunioni, Glance per la moda, Praktika per l'apprendimento e TikTok e Captions nello spazio dei creator. Tuttavia, Isaac Bratzel, che ha creato influencer virtuali popolari come Lil Miquela e Amelia 2.0, pensa che manchino avatar di alta qualità. E questo processo di pensiero lo ha portato a creare AvatarOS.

AvatarOS ha recentemente dichiarato di aver chiuso un round di finanziamento iniziale di 7 milioni di dollari guidato da Latif Peracha di M13 con la partecipazione di Andreessen Horowitz Games Fund, HF0, Valia Ventures e Mento VC. L’azienda è in una fase esplorativa per trovare il giusto adattamento prodotto-mercato. Per quanto riguarda M13, Peracha ha detto che si tratta di un round esplorativo.

AvatarOS: obiettivo è quello di creare avatar di fascia alta

Bratzel ha affermato che AvatarOS è orientato a creare avatar di fascia alta in 3D. L'azienda sta attualmente inserendo utenti beta e offrendo l’accesso ad avatar esistenti. La startup sta anche rilasciando un’API che i clienti possono utilizzare per integrare gli avatar con i loro siti. Bratzel ha affermato che queste organizzazioni possono alimentare questi avatar con LLM per fornire informazioni e anche modificare elementi come angoli e viste della telecamera. AvatarOS attualmente crea avatar premium e personalizzati per i clienti stessi. Ma in futuro, fornirà più strumenti per la creazione e l'adattamento ai clienti. Bratzel ha affermato che la principale differenziazione dell'azienda sarebbe il modo in cui gli avatar si muovono nel loro spazio. L'azienda afferma che utilizzerà i finanziamenti per far crescere il suo team. Inoltre, intende sviluppare un deformer basato sull'apprendimento automatico che è responsabile della creazione di movimenti realistici negli avatar.