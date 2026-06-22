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Avatar: Fuoco e Cenere arriva in esclusiva su Disney+ questa settimana

Il terzo capitolo del franchise di Avatar debutterà in streaming in esclusiva sulla piattaforma statuninense.
Avatar: Fuoco e Cenere arriva in esclusiva su Disney+ questa settimana
Il terzo capitolo del franchise di Avatar debutterà in streaming in esclusiva sulla piattaforma statuninense.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 giu 2026
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È la settimana che in tanti attendevano: mercoledì 24 giugno Avatar: Fuoco e Cenere farà il suo debutto in streaming in esclusiva sulla piattaforma Disney+. Una novità di peso, con il catalogo del servizio streaming statunitense che si arricchirà del terzo capitolo del franchise di Avatar, ennesimo blockbuster di James Cameron capace di generare incassi per un importo complessivo di quasi 1,5 miliardi di dollari.

Per vedere Avatar: Fuoco e Cenere su Disney+ si potrà scegliere tra diversi piani di abbonamento: il più economico è quello che prevede un vincolo di sei mesi, con un prezzo a partire da 5,99 euro al mese; in alternativa vi è la sottoscrizione mensile da 6,99 euro, con la possibilità di scegliere se rinnovare o meno; eventualmente, la disdetta non comporta costi aggiuntivi.

Il mondo di Pandora è di nuovo in pericolo

In Avatar 3 il pubblico conoscerà il Popolo della Cenere, una nuova tribù Na’vi guidata dalla leader Varang, che si caratterizzerà per un’aggressività ben oltre le righe. Non a caso sarà proprio Varang, alleatasi nel frattempo con Quaritch, storico nemico di Jake Sully, a sferrare il definitivo attacco contro il mondo di Pandora, proprio mentre la Terra sembra essere al suo ultimo canto del cigno.

La new entry del cast è l’attrice Oona Chapling, che interpreterà appunto il personaggio di Varang, la spietata leader del Popolo della Cenere. Per il resto ci saranno tante conferme, a partire da Sam Worthington e Zoe Saldana, che riprenderanno il ruolo dei protagonisti Jake e Neytiri. Il nuovo capitolo del franchise vedrà anche il ritorno di Stephen Lang, con l’attore statunitense che interpreterà di nuovo il nemico numero uno Quaritch.

A noi non resta dunque che ricordarvi l’appuntamento con il 24 giugno, quando sulla piattaforma streaming Disney+ arriverà il nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/MzVvd9ekYOE?si=hdAPGNGpLgyDt-6P

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