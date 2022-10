Avast Vs Malwarebytes: quale sarà il software antivirus migliore?

La scelta di un software antivirus Premium per la propria sicurezza verte spesso su pochi aspetti: prezzo e funzionalità aggiuntive su tutti, che al giorno d'oggi possono includere anche VPN e Password Manager. Avast e Malwarebytes sono tra gli antivirus più venduti, ma qual è il migliore per te?

Per rispondere a questa domanda dovresti chiederti principalmente di cosa hai bisogno: preferisci una protezione completa o un sistema che ti permetta di sfruttare anche funzioni accessorie, come un gestore di credenziali o uno strumento per la pulizia del PC. Ebbene, le due soluzioni rispondono appunto ad esigenze diverse.

Le differenze tra Avast e Malwarebytes

Malwarebytes funziona come un antivirus completo a tutto tondo e le sue funzionalità sono incentrate principalmente sulla protezione totale del tuo dispositivo, sia offline che online. Tutte le sue caratteristiche riguardano il blocco di malware e attacchi esterni, siti web infetti, ransomware e rimozione dei file infetti dal tuo PC. Ha 14 giorni di prova gratuita e puoi averlo adesso con uno sconto del 25%.

Avast, dal canto suo, ti garantisce ovviamente un ottimo livello di protezione, ma a tutto questo aggiunge una serie di funzioni che magari non possono interessare tutti restando comunque di indubbia utilità, come un gestore di credenziali e, in opzione, persino una VPN dedicata. Hai 30 giorni di garanzia di rimborso e al momento sconti vicini fino al 50%.

Come puoi vedere quindi parlare di prodotto migliore senza contare vari aspetti potrebbe essere sbagliato. Malwarebytes rappresenta da una parte forse l'opzione più economica e più semplice da usare, mentre Avast nasconde una serie di funzionalità aggiuntive la cui utilità è soggettiva. La certezza è che in entrambi i casi sei ben protetto dalle minacce online.

