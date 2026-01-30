Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Avast Ultimate è più di un antivirus: ora è in sconto del 70%
Il piano Avast Ultimate comprende un antivirus completo, con anche VPN e strumenti extra per la protezione informatica.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 30 gen 2026
Per difendersi efficacemente dalle minacce del web non basta più un semplice antivirus: servono strumenti capaci di proteggere sia i dispositivi sia la privacy durante la navigazione. È proprio questo l'obiettivo dell'offerta proposta da Avast con il pacchetto Ultimate, una soluzione completa che integra antivirus, VPN e altri strumenti dedicati alla sicurezza digitale.

Attualmente il bundle è disponibile con uno sconto del 70%: andiamo a vedere cosa propone Avast.

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto Avast Ultimate

Optando per la versione che copre fino a dieci dispositivi, l'abbonamento annuale scende a 38,99 euro. L'acquisto è tutelato da una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni e non prevede vincoli di rinnovo automatico.

Il pacchetto comprende la protezione antivirus e antimalware che monitora il sistema in tempo reale, bloccando virus, file dannosi e tentativi di intrusione. Sono presenti anche sistemi di difesa contro phishing e ransomware, oltre a funzioni che aiutano a riconoscere tentativi di truffa e siti potenzialmente pericolosi.

Tra i servizi inclusi figura anche la VPN, che cripta il traffico dati e consente di navigare con maggiore riservatezza, oltre a permettere l'accesso a contenuti limitati da restrizioni geografiche.

La suite integra inoltre tool per ottimizzare le prestazioni del computer, eliminando file inutili e componenti superflui, insieme a una funzione dedicata alla protezione dell'identità digitale, che limita il tracciamento delle attività online.

Grazie alla promozione attiva, Avast Ultimate diventa quindi una soluzione completa per proteggere PC, Mac, smartphone e tablet con un unico abbonamento valido su più piattaforme. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito ufficiale di Avast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

