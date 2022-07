Avast tra i migliori Antivirus Business sul mercato: ecco la ricerca

Avast Ultimate Business Security si è assicurato il prestigioso riconoscimento noto come Approved Business Product.

Il premio, frutto del lavoro del laboratorio indipendente AV-Comparatives ha dimostrato come l'antivirus in questione faccia registrare punteggi elevati in test che riguardano protezione, prestazioni e usabilità.

Per determinare i punteggi, il software ha dovuto proporre prestazioni che rientrassero nei seguenti requisiti:

almeno il 90% nel test di protezione dai malware (esclusi i falsi allarmi) nell'ambito del software aziendali;

(esclusi i falsi allarmi) nell'ambito del software aziendali; un punteggio minimo del 90% per quanto concerne il test di protezione da malware (in un lasso tempo di quattro mesi);

(in un lasso tempo di quattro mesi); identificare meno di 100 falsi allarmi su qualsiasi software o sito Web in realtà pulito;

in realtà pulito; non segnalare nessun falso allarme sui software aziendali ;

; non presentare problemi di rallentamenti sulla macchina in uso;

sulla macchina in uso; correggere eventuali bug segnalati.

Rispettando tutti i suddetti parametri, Avast Ultimate Business Security si è dimostrata una delle soluzioni migliori per proteggere i computer aziendali.

Avast e Approved Business Product: numeri impressionanti

Nei test complessivi, quanto proposto da Avast non si è dimostrato solo adeguato al contesto, ma anche capace di superare di gran lunga la maggior parte della concorrenza. In ottica rilevazione e protezione malware, per esempio, l'antivirus ha raggiunto il 99,8% di efficacia, a dimostrazione di essere uno degli strumenti più potenti del settore.

Prese in esame varie operazioni di un computer (come copia o download dei file, avvio applicazioni e simili) Avast ha raggiunto i voti massimi per quanto concerne la velocità nei caricamenti. Nel complesso dunque, oltre al riconoscimento, Avast si è dimostrato come la soluzione ideale nel contesto aziendale.

Non va però dimenticato che, grazie a uno strumento raffinato come Avast Premium Security, anche gli utenti comuni possono ottenere tutte le qualità e la professionalità legati a questo produttore ma in ambito domestico.

