Avast scende in campo contro le truffe online: -70% sui piani Premium Security e Ultimate

Il fiore all'occhiello è il nuovo assistente Avast basato sull'intelligenza artificiale in grado di controllare offerte e messaggi fake.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 nov 2025
I prodotti Avast Premium Security e Ultimate, i due principali pacchetti di cybersecurity del noto marchio, sono in sconto del 70%. L'offerta riguarda la licenza di un anno e prevede prezzi a partire da 21,90 euro con copertura di un PC Windows. Entrambi i prodotti integrano il nuovo Assistente Avast basato sull'intelligenza artificiale, che offre un aiuto indispensabile nel rilevare le truffe online.

Ecco i prezzi scontati dei piani Premium Security e Ultimate di Avast:

  • Premium Security: 21,90 euro il primo anno, dopo 72,99 euro l'anno
  • Ultimate: 31,50 euro il primo anno, dopo 104,99 euro l'anno

Nell'eventualità il prodotto non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Vai all'offerta di Avast

avast sconto 70 per cento

Protezione automatica basata su AI

L'assistente AI anti-truffa di Avast è in grado di aiutare gli utenti a capire se l'ultimo messaggio ricevuto via e-mail o un'offerta sorprendente sia o meno da catalogare nella lista delle truffe. I suoi consigli sono di facile lettura e proposti in tempo reale: d'altronde in questi casi la tempestività è un altro elemento importante.

Premium Security e Ultimate analizzano i siti web per accertarsi della loro legittimità, consentendo così agli utenti di collegarsi a siti fake progettati con l'unico scopo di impossessarsi delle loro informazioni personali. In questo modo si sarà liberi di effettuare pagamenti, acquisti e operazioni bancarie in sicurezza, senza la preoccupazione di subire una truffa.

Un'ulteriore funzionalità integrata in Avast è Protezione e-mail, baluardo difensivo contro le truffe via e-mail, gli attacchi di phishing e gli allegati infetti. Funziona con le caselle di posta elettronica dei provider più famosi, come Gmail e Outlook, indipendentemente dal computer in uso, sia esso un PC Windows o un Mac.

Segnaliamo infine Protezione Accesso Remoto, ulteriore funzionalità inclusa in Premium Security e Ultimate che potenzia le difese del proprio computer contro i tentativi di accesso degli hacker. Lo strumento in questione si occupa di bloccare gli attacchi di forza bruta e gli indirizzi IP associati, nonché fermare tutti gli indirizzi IP che distribuiscono malware attraverso l'exploit delle porte RDP.

Vai all'offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

