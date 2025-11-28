Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Avast crede nella sicurezza e privacy online per tutti: 70% di sconto ora

Federico Pisanu
Pubblicato il 28 nov 2025
I prodotti per la cybersecurity di Avast, Premium Security e Ultimate, sono in sconto del 70%. La promozione in corso è valida sulla licenza annuale, con prezzi a partire da 21,90 euro e una garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto.

Un breve riepilogo dei prezzi di Avast Premium Security e Avast Ultimate:

  • 21,90 euro per il primo anno, poi 72,99 euro l’anno (Premium Security)
  • 31,50 euro per il primo anno, poi 31,50 euro l’anno (Ultimate)

La licenza in offerta è utilizzabile su un dispositivo a scelta tra PC, Mac, Android, iPhone e iPad, grazie all’ampia compatibilità di Avast con tutte le principali piattaforme oggi disponibili sul mercato.

Pagina offerta Avast

avast sconto 70 per cento

Più privacy e sicurezza online per tutti

I pacchetti per la cybersecurity di Avast offrono una privacy e una sicurezza maggiori rispetto a un qualsiasi altro semplice prodotto antivirus. Uno dei principali punti di forza di entrambi è il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di verificare possibili promozioni e messaggi fraudolenti ricevuti da questo o quell’altro mittente. Inoltre, gli utenti Avast ricevono anche tempestivi avvisi sulle e-mail sospette, prima ancora di aprire il messaggio di posta elettronica sul proprio dispositivo.

L’intelligenza artificiale abbracciata da Avast offre dunque un grande aiuto nel proteggere gli utenti da una delle minacce informatiche più problematiche degli ultimi anni, ossia il phishing. Tecnica che proprio in queste ultime settimane ha visto un aumento esponenziale di casi, approfittando del periodo di offerte da una parte e regali dall’altra.

Avast Premium Security e Avast Ultimate sono disponibili in offerta al prezzo più basso di tutto il 2025: ancora per pochi giorni sarà possibile beneficiare di uno sconto del 70% sulla licenza annuale di entrambi i pacchetti, con prezzi a partire da 21,90 euro per i primi dodici mesi, l’equivalente di 1,82 euro al mese.

Pagina offerta Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

