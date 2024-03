Avalanche, Polygon e Milei Moneda: tutte opportunità di profitto

Ogni volta che ti affacci al mercato delle criptovalute, c'è un progetto di tendenza, un motivo per cui devi riconsiderare le tue scelte di investimento. Questa volta ti presentiamo Milei Moneda ($MEDA), la nuova meme coin che si unisce ai migliori altcoin nella loro corsa per diventare le migliori criptovalute da acquistare sul mercato. Considerato che Avalanche (AVAX) e Polygon (MATIC) si preparano per il mese di aprile, potresti aggiungere al tuo portafoglio la nuova meme coin.

Economizza come Milei: scopri $MEDA!

Avalanche mantiene viva la corsa con l'aggiornamento Durango

La recente corsa al rialzo degli altcoin ha visto Dogecoin e Chainlink superare AVAX nella classifica per capitalizzazione di mercato a febbraio, mentre il token faticava a tenere il passo della volatilità. Le cose sembrano finalmente volgere a favore di AVAX, dato che gli sviluppatori si sono rivolti alla community per un altro aggiornamento rivoluzionario.

I migliori progetti DeFi hanno community efficienti che mantengono il progetto fresco e vivo. AVAX ha beneficiato della sua community di recente, in quanto l'approvazione di una proposta ha sancito l'aggiornamento Durango che ha fatto impennare AVAX nell'ultima settimana. Teleporter è l'ultima funzione nata dal progetto Avalanche e sta realizzando tutti i sogni di AVAX.

Teleporter è uno strumento che semplifica la comunicazione tra le sottoreti della blockchain Avalanche. L'algoritmo permette a uno sviluppatore blockchain e a un utente di scambiare tutte le forme di informazioni, come token, NFT e feed dei prezzi, facilitando la comunicazione continua tra diverse sottoreti.

Grazie all'aggiornamento Durango, Teleporter è in vita sulla blockchain di Avalanche e il token AVAX è tornato in verde nell'ultima settimana.

Polygon: MATIC supera le barriere principali mentre si avvicina il rialzo degli altcoin

Da quando Polygon è entrato tra le notizie sulle criptovalute con il suo passaggio a una rete L2 permanente, MATIC è stata una forza da tenere in considerazione nello spazio delle criptovalute. La sua ascesa come uno dei migliori altcoin è stata piuttosto ripida e, con un po' più di attenzione, MATIC potrebbe essere in cima alle classifiche degli altcoin.

Gli sviluppatori di Polygon hanno aggiunto una serie di progetti all'ecosistema per servire una gamma più ampia di utenti. Grazie all'aggiunta di altri progetti è aumentato il volume di scambi. Recentemente, il volume di scambi di Polygon ha superato la soglia dei 769 milioni di dollari.

Anche il token MATIC ha registrato un'impennata del 6% nell'ultima settimana e non è l'unica cosa che la rete Polygon ha guadagnato. Gli analisti prevedono un anno rialzista per MATIC, almeno fino all'evento di halving di Bitcoin. MATIC sta attualmente registrando una performance superiore alla media e gli esperti di Investing India ritengono che MATIC potrebbe iniziare il suo rialzo anche prima dell'evento di halving del Bitcoin.

Tutto sommato, MATIC è uno degli altcoin da tenere d'occhio quest'anno.

Successivamente, Milei Moneda.

Milei Moneda: più meme, meno rumore

Milei Moneda offre un'esperienza di criptovaluta completa, che la rende la migliore criptovaluta per principianti sul mercato al momento. Il token si preoccupa dell'adozione globale delle criptovalute e della libertà economica e intende promuovere il sostegno attraverso i suoi meme politici ispirati all'umorismo e l'influenza della blockchain.

Ma sotto la sua agenda di politiche DeFi, Milei Moneda vuole il meglio per gli utenti del suo token. Per questo motivo le caratteristiche dei token $MEDA sono così diversificate. La prima è la funzione deflazionistica, in cui i token $MEDA saranno rimossi dalla circolazione con l'uso, introducendo una scarsità che vedrà sempre aumentare il valore di $MEDA. In questo modo gli investitori a lungo termine otterranno profitti tanto più a lungo quanto più a lungo continueranno a fare staking con i loro token.

Se sei un fan degli NFT, Milei Moneda ne ha tantissimi - ma solo facendo HODL dei tuoi token $MEDA. I membri della community avranno accesso esclusivo agli NFT, con la possibilità di fare staking per ottenere ancora più profitti. Se a ciò si aggiunge l'accesso a sconti, contenuti esclusivi e omaggi, anche i critici più accaniti concorderanno sul fatto che $MEDA è una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024.

La prevendita di Milei Moneda è in corso, con ogni token $MEDA venduto a 0,010 $. Se investi ora, sei in anticipo e puoi ottenere profitti del 100% entro il giorno del lancio.

Quindi, che cosa stai aspettando?

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.