Automatizza le spese della tua azienda con Revolut Business

Se sei alla ricerca di un conto business con cui automatizzare le spese della tua azienda, ti segnaliamo Revolut Business, il conto aziendale online di Revolut progettato per migliorare la gestione finanziaria di qualsiasi attività. Più di 25 valute supportate, oltre 10.000 nuove aziende e 130.000 carte emesse ogni mese, più di 100 Paesi supportati per i pagamenti: queste alcune sue caratteristiche chiave.

Con il conto aziendale Revolut Business è possibile inviare denaro in più di 25 valute, utilizzare tutti i metodi di pagamento veloci conosciuti e avere a disposizione carte smart per i propri dipendenti.

Nell'ambito dell'ultima promozione in corso, i nuovi clienti di Revolut Business possono riscattare un mese di piano a pagamento gratis. La richiesta di apertura del conto può essere presentata tramite questa pagina del sito Revolut.

Automatizzare le spese dell'azienda con Revolut Business

Fin dall'apertura del conto business Revolut, gli utenti ottengono tutti gli strumenti indispensabili per effettuare operazioni a casa e all'estero. Ad esempio, si possono emettere carte fisiche e virtuali per sé e il proprio team, inviare denaro in tutto il mondo, ricevere pagamenti con l'IBAN o tramite le coordinate SWIFT/BIC, accettare pagamenti ovunque ci si trovi e convertire più di 25 valute al tasso di cambio interbancario.

Un altro punto di forza del nuovo conto aziendale digitale è l'automatizzazione delle spese attraverso l'integrazione dei propri strumenti di contabilità con il software di Revolut Business. Si tratta di una scelta ideale in particolare per le aziende che affrontano spese regolari e gestiscono diverse tipologie di pagamenti nell'arco della stessa giornata.

Confermiamo infine l'opportunità di ottenere un mese di prova gratuito: è sufficiente completare l'iscrizione a Revolut Business entro il 31 dicembre 2024.

