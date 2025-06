Automatisch: alternativa open source a Zapier

Automatisch è una piattaforma open source per l'automazione dei flussi di lavoro, pensata per chi vuole connettere servizi come Slack, GitHub e Postgres senza scrivere codice. Si presenta quindi come un'alternativa a Zapier, con il vantaggio di essere una soluzione autoprodotta e self‑hosted, ideale per chi ha particolari esigenze in tema di privacy o conformità con le normative per il trattamento dei dati personali. Come il GDPR.

Come funziona Automatisch

Tra le caratteristiche principali del progetto troviamo:

un approccio Low‑code e No‑code che consente di configurare workflow con trigger e azioni, senza programmazione.

e che consente di configurare workflow con trigger e azioni, senza programmazione. licenza open source e architettura modulare grazie alle quali gli sviluppatori possono contribuire estendendo le funzionalità di base o effettuare delle integrazioni.

l'intera infrastruttura può essere installata in locale o su server privati (self‑hosted) con un controllo completo sui dati.

portabilità completa con la possibilità di migrare facilmente da Automatisch ad altre soluzioni senza vendor lock‑in.

Per capire quanto questa piattaforma possa rivelarsi utile si immagini di voler monitorare i tweet su X tramite una keyword e di pubblicarli automaticamente su Slack. Non si dovrà fare altro che configurare un trigger con una parola chiave, poi un'azione per inviare il messaggio a un canale Slack. L'automazione verrà eseguita automaticamente, ad esempio, ogni 15 minuti.

Supporto per le piattaforme di terze parti e Docker

Sono supportate applicazioni molto popolari, anche a livello enterprise, come Discord, Firebase, Flickr, GitHub, PostgreSQL, Twilio, X, Typeform, Twitch e molte altre. Con in più la possibilità che nel prossimo futuro venga estesa la platea dei servizi accessibili. Il progetto vanta una comunità attiva sia su GitHub che su Discord, quindi è molto probabile che presto saranno disponibili nuove funzionalità grazie al lavoro dei contributor.

La versione libera e aperta di Automatisch viene rilasciata sotto licenza AGPL‑3.0 ma non manca un'edizione enterprise con licenza separata per le realtà aziendali. È particolarmente adatto a professionisti e imprese che non possono affidarsi a servizi cloud per questioni di normativa o privacy. Da segnalare anche il supporto per Docker che consente di avviare rapidamente nuovi flussi di lavoro.