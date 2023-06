Auricolari wireless Soundcore a PREZZO WOW (30€)

Se fai presto oggi ti puoi portare a casa delle cuffiette Bluetooth spettacolari a un prezzo decisamente vantaggioso. Prima che l'offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore a soli 30 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi quindi puoi beneficiare di uno sconto del 25% che ti permette di avere un notevole risparmio e soprattutto degli auricolari senza fili davvero eccezionali. Sono molto piccoli e pesano pochissimo. Sono perfetti per tutte le attività, anche per lo sport. Possiedono un'ottima batteria, hanno dei controlli touch e una connessione stabile e senza latenza.

Soundcore: auricolari wireless stupendi a prezzo ridotto

Gli auricolari wireless Soundcore si presentano con un design molto compatto e leggero, anche la custodia è piccola e la puoi tenere in tasca o agganciata allo zainetto. Hanno dei comodi inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie e offrono un ottimo isolamento acustico.

Scaricando l'app dedicata potrai scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate e decidere quale usare in base alle tue preferenze e a cosa stai ascoltando. I microfoni integrati filtrano i rumori ambientali e captano solo la tua voce per restituirla forte chiara a chi ti sta ascoltando. Sono resistente all'acqua con certificazione IPX5 e hanno una batteria in grado di durare per 9 ore con una sola ricarica. Inoltre in soli 10 minuti di ricarica avrai altre 2 ore di ascolto.

Non perdere questa straordinaria occasione. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore a soli 30 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

