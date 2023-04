Gli auricolari wireless Sony WF-C500 al 50% sono MERAVIGLIOSI

Ottima offerta che trovi adesso su Amazon per avere degli auricolari true wireless spettacolari, comodissimi e con un'ottima autonomia. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Sony WF-C500 a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% avrai un risparmio incredibile che si avvicina al minimo storico. Ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth molto belle con cui potrai ascoltare la musica che preferisci e anche fare chiamate. A questo prezzo sono da prendere al volo.

Sony WF-C500: l'eccellenza a un prezzo shock

Certamente una delle cose più interessanti di questi auricolari wireless è il design ergonomico. Infatti grazie alla loro forma particolarmente piccola garantiscono un'aderenza perfetta una volta infilati nelle orecchie. Offrono il massimo del comfort e sono molto leggeri, per cui non li sentirai nemmeno. Tutto questo però unito al fantastico audio che riescono a restituire, preciso e potente. Sia per ascoltare musica che per fare chiamate sono perfette.

Grazie all'app di Sony potrai personalizzare l'audio in base alle tue preferenze e salvare le impostazioni con un'equalizzazione personalizzata. Sono dotati di comodi comandi su ogni auricolare che premendoli ti permettono di regolare il volume, riprodurre le tracce musicali e usare gli assistenti vocali. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4 e hanno un'autonomia di ben 10 ore con una sola ricarica e 20 ore totali grazie alla custodia.

Un'offerta dunque da non lasciarsi sfuggire. Prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C500 a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.