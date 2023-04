Auricolari Wireless Philips ad un PREZZO PICCOLISSIMO su Amazon

Ti serve un nuovo paio di cuffie? Fermati un attimo perché crediamo proprio che questa offerta possa interessarti! Su Amazon sono ora disponibili gli auricolari wireless Philips ad un prezzo davvero competitivo. Grazie allo sconto del 20% li pagherai solamente 39,98 euro e non 49,99 come da listino.

Tutti coloro che hanno avuto la possibilità di provare queste cuffie le hanno valutate positivamente e le consiglierebbero tranquillamente ad un amico.

Auricolari Wireless Philips, un rapporto qualità-prezzo davvero inimitabile

Queste cuffie wireless sono state progettate con lo scopo di far sì che si adattino perfettamente a qualunque tipologia di orecchio. Non solo anche per offrire un audio ottimo in qualsiasi condizione ci si trova. Il design acustico aperto ti consente di sentire ciò che accade intorno a te anche mentre ascolti la musica o qualsiasi altro tipo di audio.

Gli auricolari wireless Philips sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth e assicurano la qualità collegate a dispositivi di vario tipo, come per esempio smartphone, iPad, iPod e tanti altri fino a una distanza di 10 metri. Questi offrono poi ben oltre 18 ore di riproduzione. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzione mentre la custodia di ricarica super compatta ti assicura ulteriori 12 ore di riproduzione. Non dovrai, in questo modo, preoccuparti di rimanere senza!

Oltre ad adattarsi perfettamente a varie forme di orecchio sono progettati per una classificazione IPX4 e con i più potenti driver da 12 mm che ti offrono un audio ottimo in qualsiasi condizione climatica. E poi la forma a "mazza da hockey" mantiene in posizione gli auricolari senza il pericolo di perderli ad ogni minimo movimento. Infine sono dotati di una custodia di ricarica sottile e super portatile, che quindi puoi portare sempre con te semplicemente riponendola in tasca, e di un cavo USB-C.

Acquistali adesso che il prezzo è davvero piccolo anche perché l'offerta non durerà a lungo.

