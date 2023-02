Auricolari wireless OPPO Enco X godono del 39% di sconto su Amazon

Con dispositivi dal prezzo ragionevole e inferiore a quello di alcuni dei principali marchi del settore, senza sacrificare la qualità, Oppo sta facendo un ottimo lavoro per conquistare una fetta sempre più ampia del mercato degli smartphone. È un'impresa di cui vantarsi e non sorprende che l'azienda si stia impegnando anche nel settore degli accessori, in particolare con una linea di auricolari wireless in continua espansione. Acquistalo su Amazon a soli 109,99€ invece di 179,99€.

A differenza dei suoi predecessori, tuttavia, l'Enco X si distingue come un paio di cuffie/auricolari davvero innovativo. Sebbene gli auricolari true wireless Oppo Enco X non siano perfetti o universalmente consigliati, svolgono un buon lavoro di riproduzione del suono nella maggior parte delle situazioni. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è sorprendentemente efficace e l'audio è sempre ottimo. Questi auricolari sono ottimi se possedete attualmente o state pensando di acquistare un telefono Oppo, e speriamo di vedere qualche miglioramento in futuro. OPPO Enco X Cuffie Bluetooth True Wireless con 3 microfoni e controlli touch per la cancellazione del rumore.

Sebbene Oppo non abbia aperto nuove strade dal punto di vista estetico con gli Enco X, riteniamo che siano gli auricolari esteticamente più gradevoli della linea Enco dell'azienda. Anche l'involucro è realizzato in plastica e presenta una sottile fascia metallica lungo il perimetro. Per valutare gli auricolari, la qualità del suono è il fattore più importante. Alla luce delle prestazioni poco brillanti dei precedenti auricolari di Oppo, la decisione dell'azienda di avvalersi dell'aiuto degli specialisti audiofili Dynaudio per supervisionare l'implementazione audio dell'Enco X è una mossa intrigante.

La collaborazione è stampata sulla custodia, ma non sarà visibile durante l'utilizzo delle cuffie Enco X. Il produttore audio danese ha installato un sistema a doppio driver per alimentare il suono delle Enco X e il risultato è una qualità migliore. È possibile scegliere tra un'intensità ANC normale e alta (o disattivarla del tutto) e sentire una netta differenza tra le due. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su Auricolari wireless OPPO Enco X godono del 39% di sconto su Amazon inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.