Auricolari wireless OPPO Enco Free2i tornano al MINIMO STORICO (-50%)

Ti segnalo una super offerta di Amazon per degli auricolari wireless eccezionali che oggi puoi avere a metà prezzo. Non aspettare che l'offerta scada. Blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello OPPO Enco Free2i a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

Il prezzo di listino e poco sotto i 100 euro per cui in questo momento puoi risparmiare ben 50 euro sul totale con lo sconto del 50%. E avrai delle cuffiette Bluetooth strepitose, con un audio potente e preciso e la tecnologia di cancellazione del rumore. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OPPO Enco Free2i: adesso sono da prendere al volo

Inutile dilungarsi, a questa cifra sono la migliore occasioni di oggi nella categoria. Questi bellissimi auricolari wireless hanno driver in titanio da 10 mm con materiali avionici che garantiscono un suono sempre perfettamente limpido. Questo anche grazie alla cancellazione del rumore che ti permette sia di ascoltare musica in ogni ambiente che di fare chiamate senza distrazioni.

Sono leggerissime e si adattano alla forma dell'orecchio permettendoti di usarle per tutto il tempo che desideri. A rendere questo possibile è anche la batteria gigante che gli dona un'autonomia fino a 30 ore con una sola ricarica. La connessione Bluetooth 5.2 è veloce e stabile per cui li puoi usare per giocare e guardare film. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione IP54 e hanno comandi touch per regolare i volume e rispondere alle chiamate velocemente.

Insomma un vero affare da non perdere. Quindi fiondati su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Free2i a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

