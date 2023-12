Auricolari wireless CREATIVE Outlier Pro in DOPPIO SCONTO

Oggi ho deciso di segnalarti questa ottima promozione che ti permette di avere degli auricolari wireless spettacolari spendendo molto meno. Dunque vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello CREATIVE Outlier Pro a soli 50,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie al ribasso del 15% più un ulteriore sconto del 25% oggi puoi risparmiare la bellezza di 29 euro sul totale. Davvero niente male, soprattutto se consideri quanto siano di qualità queste cuffiette senza fili. Potrai ascoltare la musica senza distrazioni e fare chiamate perfette con un audio pulito sia in uscita che in entrata. E poi sono comodissime.

CREATIVE Outlier Pro: rapporto qualità prezzo TOP

Siamo sicuramente di fronte a un ottimo rapporto qualità prezzo, che con questo doppio sconto diventa davvero imperdibile. Queste cuffiette Bluetooth hanno un design In-ear che offre un eccellente isolamento acustico e il massimo del comfort. Una volta indossate sono praticamente invisibili. Hanno dei pratici comandi touch per regolare il volume, cambiare traccie musicali e rispondere velocemente alle chiamate.

Degna di nota la loro resistenza all'acqua con certificazione IPX5 che le rende perfette quindi anche per fare sport. Hanno una connessione molto stabile con bassissima latenza e una modalità gaming che la riduce ulteriormente. Con la riduzione del rumore nulla potrà distrarti da ciò che vuoi ascoltare. Inoltre grazie a dei microfoni interni di altissima qualità, riescono a percepire la tua voce per restituirla perfettamente. E poi offrono fino a 10 ore con una sola ricarica e ben 40 ore con la custodia, e se disattivi la modalità ANC addirittura fono a 15 ore per carica e 60 ore totali.

Insomma non puoi trovare di meglio. Quindi fai in fretta prima che non ci siano più unità disponibili a questa cifra. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi CREATIVE Outlier Pro a soli 50,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.