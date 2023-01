Auricolari True Wireless Realme Buds Air 3, calo di prezzo notevole su Amazon

La terza generazione dei popolari auricolari realme Buds Air True Wireless è uscita, ed è migliore che mai visto che si possono ottenere praticamente tutte le funzioni presenti in auricolari wireless più costosi. La cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB è solo l'inizio; altre caratteristiche includono la modalità trasparenza, la modalità di gioco a bassa latenza, il riconoscimento auricolare, la sintonizzazione audio personalizzata, la resistenza all'acqua IPX5 e altro ancora. Acquistalo su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€.

È possibile regolare le impostazioni a proprio piacimento utilizzando l'app Realme Link, che la supporta anche. È incredibile che siano riusciti a includere così tante funzionalità senza aumentare il prezzo. A parte questo, le realme Buds Air 2 hanno già la maggior parte delle funzioni indicate e sono state migliorate.

Il Realme Buds Air 3 viene mostrato in anteprima sulla parte anteriore della confezione, mentre le migliori caratteristiche del prodotto sono elencate sul retro. Quando si estraggono per la prima volta le Realme Buds Air 3 dalla confezione, si nota che sono avvolte nella plastica. La custodia di ricarica ha una texture lucida che attira le impronte digitali e ha una riconoscibile forma a sassolino. Rispetto all'Air 2, è ovviamente più corta. Sulla parte superiore è presente una piccola luce LED,

In ogni auricolare sono presenti due microfoni, uno di feedforward e uno di feedback, che lavorano insieme per filtrare il rumore ambientale quando è attiva la cancellazione del rumore e per far entrare il suono ambientale quando è attiva la modalità trasparenza.

Le Realme Buds Air, con un peso di soli 4,2 g al paio, sono sorprendentemente leggere e facili da indossare. Non si staccano da sole e non danno fastidio dopo un po' di tempo. I comandi a sfioramento per la riproduzione dei contenuti multimediali, le conversazioni telefoniche, l'assistente vocale, le impostazioni di cancellazione del rumore e la modalità di gioco a bassa latenza sono comodamente posizionati sulla superficie esterna di ciascun auricolare.

La cancellazione attiva del rumore sulle realme Buds Air 3 può raggiungere i 42 dB, un notevole miglioramento rispetto ai 24 dB delle realme Buds Air 2. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

