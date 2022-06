Auricolari TOZO con tecnologia ANC e BT 5.0 in promo su Amazon: sconto del 47%

I TOZO NC9 Truly Wireless sono auricolari ben costruiti, e grazie ad un'ottima funzione ANC possono cancellare la maggior parte dei rumori di sottofondo. Acquistali ora su Amazon ad un prezzo eccezionale: 42,49€ invece di 79,99€.

Sebbene non sia presente una funzione ANC off dedicata, la "Modalità trasparenza" consente di ascoltare il rumore ambientale intorno a te. Hanno una gamma di risposta in frequenza di 20 Hz–20 kHz e un valore di cancellazione del rumore da 23,8 dB.

In più, hanno un design elegante. La finitura è lucida ed il materiale utilizzato è in lega di alluminio. Sono dotati inoltre di tre paia di gommini, di cui 2 in memory foam e uno in silicone. Gli auricolari in memory foam creano una buona tenuta nel condotto uditivo, essenziale per l'esatta cancellazione del rumore.

Il corpo degli auricolari è piccolo e leggero, con un cavo di ricarica nero, che misura 1,2 metri, ideale per la maggior parte degli utenti. Sul lato destro c'è un'opzione per accendere/spegnere gli auricolari e sul lato sinistro puoi riprodurre/mettere in pausa e saltare i brani. I controlli sono intuitivi e funzionano bene, il guscio esterno degli auricolari invece è realizzato in metallo.

Inoltre hanno un grado di protezione IPX6, il che significa che possono resistere a particelle di polvere, sudore e pioggia leggera. Il cavo si attacca a ciascun auricolare tramite clip di plastica. Questo tipo di connessione li rende facili da mantenere ma anche soggetti a rotture se non stai attento quando li rimuovi dalle orecchie durante l'uso quotidiano.

Li puoi trovare in offerta su Amazon con il 47% di sconto, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

