Auricolari Sony Wi-C310 con assistente vocale: sconto del 50% su Amazon

Con le cuffie intrauricolari wireless WI-C310 di Sony, puoi goderti la libertà di ascoltare i tuoi album o podcast preferiti mentre il tuo smartphone o tablet rimane al sicuro. Gli auricolari C310 trasmettono l'audio dal tuo dispositivo mobile compatibile tramite la tecnologia Bluetooth e possono riprodurre fino a 15 ore di fila con una carica completa. Gli auricolari sono collegati tramite un comodo cavo stile dietro al collo e gli auricolari sono magnetici. Basta agganciarli insieme quando non stai ascoltando per indossarli al collo. Acquistali ora su Amazon a soli 24,99€ invece di 50,00€.

Associali al tuo smartphone e utilizza il microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce. Sono anche compatibili con Siri e Google Assistant. Con il semplice tocco del pulsante multifunzione, puoi attivare l'assistente intelligente del tuo dispositivo mobile. Puoi inoltre utilizzare i comandi vocali del tuo dispositivo mobile e ascoltare le risposte. Ascolta notizie sul meteo, i risultati sportivi e altro ancora.

Gli auricolari riescono a reggere per 15 ore di riproduzione. Questo grazie alla tecnologia Quick Charge che riesce in 10 minuti a caricare le cuffie per 1 ora di utilizzo. Nella scatola è compreso un cavo USB tipo-C per la ricarica. Per quanto riguarda invece la compatibilitò, i profili Bluetooth che supporta sono: A2DP, AVRCP, HFP e HSP;

Altre caratteristiche del prodotto:

Telecomando per la gestione delle chiamate e la riproduzione audio;

Gli auricolari sono magnetici, questo aiuta gli utenti ad utilizzarli o conservarli nella tasca senza creare grovigli di fili.

Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistali su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.